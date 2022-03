DIRECT. Rugby : plus qu'une marche avant le grand chelem ! Suivez et commentez avec nous le dernier match du Tournoi des six nations entre la France et l'Angleterre

Ce qu'il faut savoir

L'heure a sonné. Le XV de France de Fabien Galthié, opposé à l'Angleterre samedi 19 mars à 21 heures, n'est plus qu'à 80 minutes d'un Grand Chelem dans le Tournoi des six nations qui lui échappe depuis douze ans. Suivez notre direct.

Les Bleus n'ont pas le choix. A un an et demi de leur Mondial, les Bleus, deuxièmes en 2020 puis en 2021, n'ont pas le choix : après quatre victoires de haute volée, contre l'Italie (37-10), devant l'Irlande (30-24), en Ecosse (36-17) et au pays de Galles (13-9), tout autre résultat qu'un premier grand chelem depuis 2010 serait une déception.

L'Angleterre, cette bête noire. Pour inscrire leur nom au panthéon du rugby français aux côtés des Serge Blanco, Fabien Pelous, Imanol Harinordoquy, Abdelatif Benazzi et autres Jean-Pierre Rives, les Bleus de 2022 devront s'offrir leur bête noire, contre laquelle ils restent sur deux revers de rang.

La France veut poursuivre sa progression. Depuis la fin du Mondial-2019, le XV de France, désormais remonté au troisième rang mondial, enchaîne les gros coups : à Cardiff (27-23 en février 2020) puis à Dublin (15-13 en février 2021); premier succès en Australie depuis 1990 (28-26 en juillet 2021); triomphe devant les All Blacks (40-25 en novembre 2021)... Il ne leur manque donc plus qu'un titre.