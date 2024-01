Les handballeurs français en route pour les demies, Cyprien Sarrazin dans l'histoire... Le récap sport du week-end

Un Euro de hand, des manches de Coupe du monde dans les différents sports d'hiver, la qualification de cinq clubs français en Champions Cup et diverses surprises en Coupe de France... En plus de l'Open d'Australie, le week-end a été riche en événements sportifs. Franceinfo: sport vous condense ce qu’il ne fallait pas manquer.

Ski alpin : Cyprien Sarrazin voit double à Kitzbühel

Performance historique pour le Français Cyprien Sarrazin à Kitzbühel (Autriche). En remportant les deux descentes du week-end sur la mythique Streif, le natif de Gap est devenu le deuxième Tricolore à réaliser pareil exploit après Luc Alphand en 1995.

Après une première victoire, vendredi, arrachée d'un souffle à l’Italien Florian Schieder (à 5 centièmes), le Français s'est sublimé pour s’imposer, samedi, avec près d'une seconde d’avance sur le leader de la Coupe du monde, Marco Odermatt. Inarrêtable en Coupe du monde depuis le 28 décembre (six podiums en sept courses), "Cyp" revient, avec ce succès, à seulement six points du Suisse au classement du petit globe de la descente.

Euro de hand : les Bleus idéalement placés avant l’Autriche

Une victoire et un grand pas vers les demi-finales pour les Bleus ! Solides tout au long de leur deuxième match du tour principal de l’Euro, samedi, en Allemagne, Luka Karabatic et ses coéquipiers se sont facilement imposés face à l’Islande, 39-32.

VICTOIRE ! 39-32

C'est terminé ! Les BLEUS dominent les Islandais et font un grand pas vers les 1/2 finales

ALLEZ LES BLEUS ! #BleuetFier pic.twitter.com/Nf0lopdIZc — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 20, 2024

Pas toujours adroits face au but, les Tricolores ont pu compter sur un bon match de leur gardien Samir Bellahcene (12 arrêts au total) pour ne jamais être inquiétés au score et faire un pas supplémentaire vers le dernier carré. Avec six points, les joueurs de Guillaume Gille sont en effet en tête du groupe I et pourraient valider leur ticket pour les demi-finales dès leur match face à l’Autriche, ce lundi.

Coupe de France : les gros de Ligue 1 au rendez-vous

Les têtes d'affiche de la Ligue 1 n'ont pas tremblé au moment de rallier les huitièmes de finale de la Coupe de France. Porté par un Kylian Mbappé décisif sur les quatre buts, le PSG s'est défait d'Orléans (4-1), club de troisième division. Lille, Monaco et Nice ont également fait respecter la hiérarchie, respectivement face aux amateurs du Racing (1-0), Rodez (3-1) et Bordeaux (3-2). Enfin dans le choc de ce tour, Rennes s'est défait de Marseille aux tirs au but (1-1, 9-8 t.a.b.).

16e de finale : Martin Terrier égalise pour Rennes Rennes est bien mieux rentré dans cette seconde période et c'est Martin Terrier qui récompense les Bretons avec une reprise de la tête au premier poteau sur un coup-franc tiré par Benjamin Bourigeaud. - ()

Si le Petit Poucet, Saint-Priest (N3), a passé un tour de plus, c'est en revanche déjà fini pour le tenant du titre, Toulouse. Les Violets se sont inclinés à Rouen au terme d'une séance de tirs au but d'anthologie, où 24 tentatives ont été frappées (3-3, 12-11 t.a.b). Le finaliste nantais est également tombé face à Laval (1-0), tandis que Sochaux s'est offert le scalp d'un nouveau club de l'élite : après Lorient, c'est Reims qui a sombré à Bonal (2-2, 5-4 t.a.b).

Rugby : La Rochelle et le Racing en huitièmes de Champions Cup

Ils étaient déjà trois à avoir validé leur ticket pour le tour suivant (Toulouse, Lyon et Bordeaux-Bègles) et ils ont été rejoints par La Rochelle et le Racing 92. Dans une position favorable avant leur rencontre face à Sale, les Maritimes ont confirmé en l'emportant en Angleterre (37-24). Le double tenant du titre sera donc au rendez-vous des huitièmes de finale. Tout comme les Racingmen qui ont profité d'une défaite des hommes de l'Ulster pour leur chiper la qualification, à la faveur d'une victoire face à Cardiff (48-26).

Journée 4 : le résumé de Racing 92 - Cardiff Rugby ... - (France TV)

Les Franciliens affronteront d'ailleurs Toulouse, qui a réalisé un carton plein avec une quatrième victoire bonifiée de rang contre Bath (31-19). Comme les Rouge et Noir, Bordeaux-Bègles a terminé premier de sa poule malgré sa défaite contre les Bulls (40-46). Si le Stade français est éliminé de toutes compétitions européennes, Toulon et Bayonne sont eux reversés en Challenge Cup. Ils y retrouveront Pau, Montpellier, Clermont et Castres.

Biathlon : nouveau doublé français sur le circuit féminin

Les biathlètes françaises toujours sur leur petit nuage. Même lorsque Justine Braisaz-Bouchet n'est pas à son meilleur niveau, la Marseillaise retentit au fil des week-ends de Coupe du monde. Cette fois, Julia Simon a été honorée après le gain de la mass start d’Antholz-Anterselva (Italie), qui lui a d'ailleurs permis de prendre les rênes du classement de la discipline, dimanche. Un succès qu'elle a pu partager avec sa compatriote Lou Jeanmonnot, deuxième de la course.