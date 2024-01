Open d'Australie 2024 : Mannarino balayé par Djokovic, Sabalenka et Gauff tiennent leur rang… Ce qu'il faut retenir des matches de dimanche

Il n'y a plus qu'un seul Français dans le tableau masculin de la première levée du Grand Chelem de la saison de tennis. Adrian Mannarino n'ira pas plus loin que les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, battu sèchement par le maître des lieux, le numéro un mondial Novak Djokovic, dimanche 21 janvier. Ne reste plus désormais qu'Arthur Cazaux, en lice lundi. Chez les dames, les cadors ont cette fois été à la fête avec les qualifications de la tenante du titre Aryna Sabalenka, et de la tête de série numéro 4 Coco Gauff.

Le Français : Adrian Mannarino est tombé sur un Novak Djokovic impitoyable

Il y avait de l'espoir, quasi irrationnel, celui qui fait la beauté du sport au détriment de la logique. Adrian Mannarino en avait certainement, mais la logique l'a rattrapé dès les premiers instants. Contre Novak Djokovic, numéro un mondial et décuple vainqueur en Australie, le Tricolore n'a pas existé, concassé 6-0, 6-0, 6-3 en 1h44 de jeu. Le pire dans tout ça ? Le joueur de 35 ans n'a pas été ridicule. Il est simplement tombé sur un Serbe en maîtrise totale et auteur de très loin de son meilleur match depuis le début de la quinzaine.

Que le début de match a dû sembler long au Français, les jeux défilant dans une proportion rare à un stade si avancé d'un Majeur. Mais contre un Djokovic aussi juste dans sa mise en jeu (17 aces, 70% de première balle) que dans l'échange, Mannarino n'a jamais eu le droit à ce fameux espoir, attendant le 14e jeu pour enfin ouvrir son compteur.

Le Français n'aura pas passé cette fois cinq sets, comme lors de ses trois premiers tours si enthousiasmants. Tant pis pour le spectacle. Mais Novak Djokovic n'en avait cure, lui qui rejoint Roger Federer avec un 58e quart de finale en Grand Chelem, record historique égalé.

Les prétendants : Fritz écarte le finaliste sortant Tsitsipas, Sinner assure

A ce stade des quarts, Djokovic n'aura pas le droit à une revanche de la finale de la saison passée. Sa victime de 2023, le Grec Stefanos Tsitsipas a été dominé par l'Américain Taylor Fritz en quatre manches (7-6, 5-7, 6-3, 6-3). La tête de série numéro 12 confirme sa progression de la première moitié de saison passée et semble avoir passé un cap, avec un premier quart de finale à venir en Australie. Suffisant pour espérer faire douter le tenant du titre, qui l'a battu lors de leurs huit premières confrontations ?

Autre jeune loup prêt à tenir tête au Djoker, Jannik Sinner poursuit son parcours. Sans se montrer toujours brillant, l'Italien a dominé le Russe Karen Khachanov en trois sets (6-4, 7-5, 6-3). La tête de série numéro 4 devra faire mieux sur son service pour ménager ses efforts dans la suite du tournoi. Son prochain match s'annonce être un nouveau gros défi, contre Alex de Minaur (n°10) ou Andrey Rublev (n°5).

Les favorites : Aryna Sabalenka et Coco Gauff, solides dans la tempête

La déferlante de surprises dans le tableau féminin n'a pas eu lieu ce dimanche. Vainqueure l'an passé, la Biélorusse Aryna Sabalenka n'a pas tremblé pour écarter l'Américaine Amanda Anisimova (6-3, 6-2). L'affiche avait pourtant tout d'un traquenard contre une joueuse qui l'avait battu lors de quatre de leurs cinq oppositions.

Mais la tête de série numéro 2 s'est montrée impitoyable sur sa mise en jeu, ne concédant qu'une seule balle de break, non convertie, de la partie. Elle fera face en quarts de finale à la vainqueur de Roland-Garros 2021 Barbora Krejcikova, tombeuse de la nouvelle prodige de 16 ans Mirra Andreeva (4-6, 6-3, 6-2).

Autre grand nom à avoir évité l'hécatombe qui avait emporté par exemple la numéro un mondiale Iga Swiatek samedi, Cori Gauff (n°4) s'est montrée encore plus expéditive que Sabalenka. La vainqueure du dernier US Open a laminé en 63 minutes la Polonaise Magdalena Frech (6-1, 6-2), tombeuse de Caroline Garcia au 2e tour. L'Américaine de 19 ans fera face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, à peine plus âgée (21 ans) et qui atteint les quarts de finale d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.