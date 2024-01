Open d'Australie : la numéro un mondiale Iga Swiatek battue dès le 3e tour par Linda Noskova, 50e mondiale

C'est une nouvelle surprise dans cet Open d'Australie qui n'en manquait déjà pas. Iga Swiatek, numéro un mondiale, et parmi les favorites du premier Majeur de la saison, a été battue, samedi 20 janvier, dès le troisième tour à Melbourne. Son bourreau est une joueuse méconnue du grand public, la Tchèque Linda Noskova, victorieuse en trois sets (3-6, 6-3, 6-4). Avec ce succès, on va entendre parler d'elle de plus en plus, pour celle qui figure déjà en bonne place parmi les grands espoirs du tennis féminin à 19 ans, après avoir notamment remporté Roland-Garros chez les juniors en 2021.

La 50e joueuse mondiale n'a pas volé sa victoire, loin de là. Pas apeurée par le défi qui se présentait à elle, Noskova a étalé sa qualité en fond de court, où sa puissance et sa taille (1,79 m) ont fait des merveilles. Elle affrontera la vainqueure du match entre Elina Svitolina et Viktorija Golubic.

Hécatombe chez les favorites

Pour Iga Swiatek, le coup d'arrêt est sérieux. La Polonaise avait systématiquement atteint les huitièmes de finale en Grand Chelem ces trois dernières saisons, exception faite de Wimbledon 2022 et la victoire de la Française Alizé Cornet. A Melbourne, sa régularité était d'autant plus marquante, elle qui n'avait été battue en première semaine qu'en 2019, pour ce qui était alors le tout premier Majeur de sa carrière.

Avec ce résultat surprise, seules quatre des 17 premières têtes de série sont encore en lice dans le tableau féminin : la tenante du titre Aryna Sabalenka (n°2), la vainqueure de l'US Open Coco Gauff (n°4), la vainqueure de Roland-Garros 2021 Barbora Krejčíková (n°9) et la Chinoise Zheng Qinwen (n°12), future adversaire de la dernière Française en lice, Océane Dodin.