Open d'Australie : les sensations Océane Dodin et Arthur Cazaux en 8es, Carlos Alcaraz historique… Ce qu'il faut retenir des matches de samedi

📊 A 27 ans et 88 jours, Océane Dodin est la deuxième joueuse française 🇫🇷 la plus âgée au moment de se qualifier pour la première fois de sa carrière en 1/8 de finale d'un tournoi du Grand Chelem :

▪️ 28 ans et 119 jours : Parmentier 🇫🇷 (RG 2014)

🆕 27 ans et 88 jours : Dodin 🇫🇷… pic.twitter.com/z4wOBsDHyS