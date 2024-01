Ski alpin : Cyprien Sarrazin devient le troisième Français à s'imposer sur la mythique descente de Kitzbühel

Il est inarrêtable. Cyprien Sarrazin s'est adjugé la descente de Kitzbühel (Autriche), vendredi 19 janvier, en skiant cinq centièmes plus vite que l'Italien Florian Schieder, alors que l'on attendait un duel avec le leader du classement général, le Suisse Marco Odermatt, finalement troisième (à 34"). Après la descente de Bormio (Italie) et le Super-G de Wengen (Suisse), il s'agit là de la troisième victoire de la saison du Français de 29 ans.

Le report de la course d'une heure, en raison d'une visibilité réduite après des chutes de neige sur la piste de la Streif, n'a pas refroidi le natif de Gap. Avec son dossard 14, il a allié maîtrise et puissance sur la fin du parcours pour devenir le troisième skieur tricolore à remporter la mythique descente du Tyrol autrichien après Jean-Claude Killy en 1967 et Luc Alphand (trois fois entre 1995 et 1997).

"Ce n’était pas un run parfait, mais j’ai fini avec le cœur, je savais qu’il fallait que je finisse très vite avec ces petites erreurs en haut", a réagi Sarrazin au micro d'Eurosport. Avec ce résultat, il enchaîne par ailleurs un quatrième podium de rang en Coupe du monde. De quoi lui permettre, en prime, de revenir à 26 petits points d'Odermatt dans la course au petit globe de la descente, avant la deuxième épreuve de la discipline, samedi.