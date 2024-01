Champions Cup : La Rochelle qualifiée en huitièmes, Toulouse intraitable... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

La dernière journée de la phase de poules de Champions Cup se terminait, dimanche 21 janvier, avec trois clubs français en piste : La Rochelle, Toulouse et Bayonne. Si les Basques étaient d'ores et déjà éliminés de la compétition et reversés en Challenge Cup, l'enjeu était de taille pour les Maritimes, qui ne devaient pas perdre pour rejoindre les huitièmes de finale. On fait le point sur les matchs de la journée.

Vainqueur de Sale, le Stade rochelais verra les huitièmes

Face aux Anglais de Sale, le Stade rochelais était en mission. Après deux défaites inaugurales en Champions Cup, les Maritimes avaient ordre de ne pas perdre s’ils voulaient accéder aux huitièmes de finale. Et ils n’ont pas failli. Au terme d’une fin de rencontre difficile, les doubles tenants du titre se sont imposés face aux Sharks (24-37).

Auteurs d’une parfaite entame de match, les Rochelais menaient largement 30-0 à l’heure de jeu avant de voir les Anglais revenir au score, grâce à quatre essais marqués dans les 20 dernières minutes de la rencontre. Si la copie n’était donc pas parfaite, elle a suffi aux hommes de Ronan O’Gara pour s’imposer et prendre la troisième place du groupe 4 avec 12 points, synonyme de qualification en huitièmes.

Toulouse reste en tête du groupe 2 grâce à sa victoire sur Bath

Et de quatre pour le Stade toulousain ! Dans un duel de haute volée entre deux équipes invaincues en Champions Cup, les Rouge et noir ont tiré leur épingle de jeu en toute fin de partie pour s’imposer face à Bath (31-19), leur quatrième succès en autant de matchs dans la compétition.

À égalité de points avec les Anglais à la pause (19-19) et malmenés en début de seconde période, les Toulousains ont fait la différence dans les 12 dernières minutes grâce aux essais de Juan Cruz Mallia (68e) et Thomas Ramos (77e). Une victoire qui offre à Toulouse la première place du groupe 2.

Journée 4 - Antoine Dupont : "il n'y a pas de calcul à faire à ce niveau-là" Le capitaine toulousain est revenu sur cette qualification optimale pour les 8e de finale de la Champions Cup. Antoine Dupont évoque également le prochain adversaire de sa formation qu'ils accueilleront : le Racing 92. Il parle surtout de son avenir avec le rugby à 7. - ()

Succès historique pour Bayonne qui rejoint la Challenge Cup

Ils n’avaient rien à perdre. Avec deux défaites et un nul en trois matchs, les Bayonnais étaient assurés de terminer 5es de leur poule et d’être reversés en Challenge Cup avant d’affronter les Anglais d’Exeter, dimanche. Cela a peut-être fait la différence. Décomplexés, les Basques ont mené au score du début à la fin du match pour s'imposer 40-17 sur leur pelouse, bonus offensif en prime grâce à six essais inscrits. Un premier succès pour le club en Champions Cup.

Un choc 100% français en huitièmes, Lyon et la Rochelle en Afrique du Sud

Au final, cinq des huit équipes françaises engagées en Champions Cup ont passé le cap de la phase de poules et sont à présent tournées vers les huitièmes de finale, qui se dérouleront en avril. Parmi les affiches, un duel 100% français entre le Stade toulousain et le Racing 92 en Haute-Garonne. L'Union Bordeaux-Bègles, recevra les Saracens, tandis que le Stade rochelais affrontera les Stormers à Cap Town. Le LOU fera également le déplacement en Afrique du Sud où il sera opposé aux Bulls, à Pretoria.