Champions Cup : le Racing 92 en huitièmes de finale, l'UBB première en attendant Lyon... Ce qu'il faut retenir des matchs de samedi

La dernière journée de la phase de poules de Champions Cup se jouait en partie, samedi 20 janvier, avec plusieurs clubs français au programme. Défait par les Blue Bulls (46-40), l'Union Bordeaux-Bègles est qualifiée mais doit attendre le résultat de Lyon pour connaître son classement. De son côté, le Racing 92 a empoché son billet pour les huitièmes grâce à sa première victore dans la compétition, contre Cardiff (48-26).

L'UBB première... pour l'instant

Première de la poule 1 après trois victoires en trois rencontres, l'Union Bordeaux-Bègles jouait sa place au classement. Une victoire bonifiée face aux Blue Bulls lui aurait assuré la première place et un statut de tête de série. L'assurance de recevoir jusqu'en demi-finales. Le match a été à la hauteur des enjeux : six essais de chaque côté au terme d'un match au rythme effréné, où il a fallu attendre deux pénalités sud-africaines en fin de rencontre pour que le match bascule définitivement.

Malgré la défaite de l'UBB (46-40), les bonus offensif et défensif permettent aux hommes de Yannick Bru de rester en tête de leur poule. Il ne leur reste qu'à attendre le résultat de Lyon, troisième de la poule avant son match contre les Saracens, pour valider la première place.

Première victoire pour le Racing, synonyme de qualification

Après trois défaites en autant de rencontres, le Racing 92, cinquième de sa poule, recevait Cardiff, dernier. Il pouvait rêver d'une qualification, en partie grâce la victoire des Harlequins sur l'Ulster (47-19) un peu plus tôt dans l'après-midi. Après des débuts timides, avec une seule pénalité dans le premier quart d'heure, les Ciel et Blanc ont accéléré et inscrit sept essais au total, pour seulement quatre encaissés.

#ChampionsCup 🏉 | Quel essai d’Inia Tabuavou ! 💥



Le centre vient conclure une action parfaitement initiée par Tristan Tedder avec Antoine Gibert en relais. Le Racing mène maintenant 20 à 7 face à Cardiff. #RC92vCAR



▶ Suivez le direct : https://t.co/dzkUo0VPLq pic.twitter.com/yZgDQkM2gE — francetvsport (@francetvsport) January 20, 2024

Avec la victoire et le bonus offensif en poche (48-26), le Racing 92 termine quatrième de sa poule devant l'Ulster et Cardiff, et jouera donc les huitièmes de finale de la Champions Cup, où il héritera d'un gros morceau : l'un des quatre premiers de groupe.