Ski alpin : Cyprien Sarrazin réalise un doublé historique sur la descente de Kitzbühel

Il est irrésistible. Victorieux de la première descente de Kitzbühel (Autriche), vendredi, le Français Cyprien Sarrazin a remis ça, samedi 20 janvier, et de quelle manière. Auteur d'une course parfaite, le natif de Gap a surclassé la concurrence, reléguant le leader du gros globe, Marco Odermatt, à 0''91 et Dominik Paris à 1''44 pour s'imposer une nouvelle fois sur la Streif.

Le Suisse, troisième vendredi, pensait avoir frappé un grand coup, mais sa joie a été de courte durée quand il a vu la fusée française, partie juste après lui, franchir la ligne d'arrivée. "Aujourd'hui, au-delà de la victoire il y avait vraiment 'le' run. Il était incroyable, je me suis fait plaisir de haut en bas, je sentais qu'il y avait de la vitesse, je l'ai sorti du fond du coeur. Je passe la ligne, je tourne la tête et je vois du vert et là, explosion de joie. Dans le run, comme à Bormio, je sentais que j'avais fait une dinguerie !", a dévoilé le vainqueur du jour au micro d'Eurosport.

𝐔𝐍 𝐂𝐇𝐄𝐅-𝐃'𝐎𝐄𝐔𝐕𝐑𝐄 : MONSIEUR CYPRIEN SARRAZIN 🇫🇷 DÉCOUPE (ENCORE) LA STREIF ! #ChaletClub pic.twitter.com/hKuVIEb58t — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 20, 2024

Avec ce succès, Cyprien Sarrazin revient à six petits points d'Odermatt au classement du petit globe de la descente. "Il (Odermatt) a fait je pense quelques petites erreurs sur le plat, c'est là où j'ai dû faire un peu la différence. Je ne l'ai pas vu, mais on me l'a dit", a expliqué le Français.

C'est déjà le troisième succès en descente de Coupe du monde cette saison pour le Tricolore, vainqueur à Bormio et donc deux fois à Kitzbühel. Un doublé qui lui permet d'entrer encore un peu plus dans l'histoire : aucun Français n'avait remporté deux descentes dans le même week-end depuis Luc Alphand en 1995 à... Kitzbühel.