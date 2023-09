Le PSG large vainqueur du Classique, Christophe Laporte roi d'Europe, les Gallois premiers qualifiés pour les quarts... Le récap' sport du week-end

Kylian Mbappé, blessé dès la 7e minute, n'a pas participé activement au succès du PSG sur l'OM (4-0), dimanche, au Parc des Princes, en conclusion d'un intense week-end de sport.

La victoire sans appel du Paris Saint-Germain, aux dépens de Marseillais en crise, a parachevé, dimanche 24 septembre, un week-end qui a souri aux Français, de Christophe Laporte sacré champion d'Europe en cyclisme, à Dorian Coninx, champion du monde de triathlon. En Coupe du monde de rugby, les Gallois sont les premiers à avoir oblitéré leur ticket pour les quarts.

Ligue 1 : le PSG plonge l'OM dans le noir, Lens entrevoit la lumière

Paris reste en embuscade sur la troisième marche du podium après sa victoire face à Marseille. Une victoire sans appel (4-0) mais qui, pour une fois, ne porte pas le sceau de Kylian Mbappé. Blessé, l'international tricolore est sorti à la demi-heure de jeu mais son équipe n'avait pas nécessairement besoin de lui pour venir à bout de Phocéens forcément ébranlés par la semaine écoulée dans une crise majeure.

À force de tourner autour, de ne jamais renier leurs principes, les Lensois ont fini par décrocher leur premier succès de la saison. Menés au score par Toulouse, les Sang et Or ont, peut-être, enfin lancé leur saison en s'imposant dans les dernières minutes (2-1), lors de la sixième journée. Les Nordistes restent toutefois très loin au classement du surprenant leader brestois, qui a gâché la première de Fabio Grosso sur le banc lyonnais (1-0). À signaler, enfin, le score fleuve dans lequel les Canaris se sont ébroués à la Beaujoire contre Lorient (5-3).

Rugby : le fiasco australien, le nirvana gallois, l'ombre de Dupont

Si l'Ecosse a conservé ses chances de qualification en quarts de finale en faisant le boulot contre les Tonga (45-17 avec sept essais), l'actu ovale du week-end pouvait surtout être observée de la lorgnette française. Une lorgnette où pointe la masse imposante de l'Afrique du Sud, battue sur le fil par l'Irlande au terme d'un sommet d'intensité physique, et qui pourrait donc mettre les Springboks sur la route des Bleus en quarts. Avec ou sans Antoine Dupont ? La France du rugby est suspendue au prochain bulletin de santé de son demi de mêlée.

Le bulletin de l'Australie est, lui, catastrophique. Surclassés par le pays de Galles (40-6), les Wallabies sont presque déjà dehors. Une élimination dès le premier tour pend au nez des doubles champions du monde qui, lors des neuf éditions précédentes, avaient toujours atteint au moins les quarts de finale. Un niveau pour lequel leurs vainqueurs gallois sont déjà qualifiés.

Cyclisme : la sensation Laporte, surprise chez les femmes

Exploit majeur pour le cyclisme tricolore. Sur la course en ligne des championnats d'Europe, à Wijster (Pays-Bas), Christophe Laporte a arraché la victoire des mains de son coéquipier à l'année, rival d'un jour, Wout van Aert. Le Français, au prix d'un formidable effort solitaire, a résisté au Belge, gigantesque favori, pour signer le premier succès tricolore dans cette épreuve depuis sa création, en 2016. Le Batave Olav Kooij monte sur la troisième marche du podium et complète la razzia Jumbo-Visma, signe d'un dimanche ordinaire pour la formation néerlandaise habituée à tout rafler ou presque cette année.

Dans la course féminine, comme souvent, c'est une Néerlandaise qui s'est imposée. Il s'agit pourtant d'une surprise de taille, avec le sacre de Mischa Bredewold. À 23 ans, elle a créé la sensation en devançant sur la ligne les cadors Lorena Wiebes et Lotte Kopecky.

Triathlon : quatre médailles mondiales pour les Bleus

Cinquième du classement général au départ de la dernière épreuve des World Triathlon Championship Series de Pontevedra (Espagne), Dorian Coninx a renversé la table, au bout d'un sprint final accroché. Vainqueur de cette dernière étape, le Français a fait coup double en faisant un bond au classement général, synonyme de titre de champion du monde de triathlon 2023. Le Grenoblois succède ainsi à un autre Tricolore, Léo Bergère, qui termine la saison à la 2e place.

Sur les cinq dernières saisons, c'est la quatrième fois que le titre revient à un Français, après Léo Bergère (2022) et Vincent Luis (2019, 2020). Chez les femmes, les Bleues ont fait presque aussi bien avec les 2e et 3e places de Cassandre Beaugrand et Emma Lombardi. Seule la Britannique Beth Potter a empêché le triathlon tricolore de signer un retentissant doublé doré dans les deux catégories.

Marathon : Tigist Assefa pulvérise le record du monde

Pour affoler le chronomètre, c'est à Berlin qu'il faut courir son marathon. Et ça, Tigist Assefa l'a bien compris. Déjà vainqueure l'an passé, l'Ethiopienne a remis cela dimanche. Mais l'ancienne spécialiste du 800 m, passée sur marathon à cause de douleurs récurrentes au tendon d'Achille, ne s'est pas contentée de la victoire. Elle a surtout pulvérisé le record du monde de plus de deux minutes.

Première femme à passer sous la barre des 2h12, celle qui vise l'or olympique à Paris l'été prochain a coupé la ligne en 2h11'53'', contre 2h15'37'' l'an passé. Chez les hommes, le Kényan Eliud Kipchoge a décroché une historique cinquième victoire berlinoise, sans améliorer son record du monde de 2h01'09'' établi l'an passé dans les mêmes rues.