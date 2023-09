Ligue 1 : le PSG écrase Marseille dans le Classique, malgré la sortie sur blessure de Kylian Mbappé

En totale maîtrise, les Parisiens n'ont laissé aucune chance à des Marseillais dépassés (4-0), dimanche, dans le choc de la 6e journée.

La capitale garde la mainmise sur le Classique. Le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur l’Olympique de Marseille (4-0) lors de l’affiche de la 6e journée de Ligue 1, dimanche 24 septembre, au Parc des Princes. Les joueurs de Luis Enrique ont vécu une soirée quasi parfaite et livré leur performance la plus impressionnante de leur début de saison, qui leur permet de récupérer leur place sur le podium du championnat.

La soirée aurait pourtant pu prendre une tournure bien moins réjouissante puisque Kylian Mbappé, blessé à la 7e minute, est sorti sur blessure à la demi-heure de jeu. Touché à la cheville gauche sur la faute qui a mené à l'ouverture du score, l’international tricolore est sorti une première fois pour se faire strapper, avant de quitter définitivement ses partenaires pour rentrer directement aux vestiaires. "Ce n'est rien d'important, c'est un coup et finalement ça va bien", a tenu à rassurer Luis Enrique au micro de Prime Video juste après la rencontre.

Soir de premières

Sans leur attaquant star, qui avait marqué huit des 12 premiers buts du club cette saison, les joueurs du PSG en ont profité pour briller. Muets depuis leur arrivée cet été, les deux attaquants Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont débloqué leur compteur. Le premier s'est montré opportuniste sur le 2-0, après une frappe qui venait de rebondir sur le poteau (37e). Le second, entré en jeu pour remplacer Mbappé, s'est offert un doublé (47e, 89e) pour tuer le suspense.

Ils n'ont pas été les seuls à briller dans ce qui est la plus large victoire de Paris face à Marseille (à égalité avec des matchs en 1978, 2017 et 2019). Achraf Hakimi a lancé la belle soirée parisienne en ouvrant le score, d'un splendide coup franc direct (8e), quatre jours après avoir déjà été buteur en Ligue des champions contre Dortmund (2-0). Très remuant sur son côté droit (94 ballons touchés), il est directement impliqué sur les deux premiers buts parisiens ce soir (c'est lui qui touche le poteau juste avant le but de Kolo Muani) et a été une menace constante.

Surprise dans la composition de départ de Luis Enrique, Bradley Barcola a montré beaucoup d’envie sur son côté gauche, surtout en première période. Infatigable à la récupération du ballon, Manuel Ugarte a continué sur sa très belle lancée du début de saison.

En face, l’OM a passé la rencontre à courir après le ballon (24 % de possession seulement). Les joueurs du coach intérimaire Jacques Abardonado ont été étouffés par la maîtrise parisienne et n’ont pas réussi à amener le danger sur le but de Gianluigi Donnarumma, au-delà de la barre transversale de Vitinha (22e) et du tir du même Portugais, contré in extremis par Marquinhos (12e). Après une semaine de crise, l'OM a subi sa première défaite de la saison en championnat et pointe désormais à la 7e place.