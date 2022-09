Marathon : le Kényan Eliud Kipchoge améliore son record du monde et se rapproche de la barre des deux heures

Étourdissant Eliud Kipchoge. Le marathonien kényan a battu son propre record du monde en réalisant un temps de 2 heures 1 minute et 9 secondes sur 42,195 km, dimanche 25 septembre, à Berlin. Quatre ans après ses 2h 1 minute et 39 secondes, déjà dans la capitale allemande, le double champion olympique est parti sur des bases supersoniques, en réalisant le semi-marathon sous l'heure.



Eliud Kipchoge wins the @berlinmarathon in a new World Record of 2:01:09!! #NNRunningTeam pic.twitter.com/IU5ci5abmM — NN Running Team (@NNRunningTeam) September 25, 2022

La barre des deux heures résiste encore

D'abord encadré par trois lièvres et l'Ethiopien d'Andamlak Belihu, Kipchoge est parti tout seul pour la deuxième heure de course et descendre à 37 ans, sous les 2h01:10. Chez les femmes, l'Ethiopienne Meskerem Assefa s'est imposée en 2h15h37 secondes, à plus d'une minute du record de la Kényane Brigid Kosgei (2h14h04), à Chigaco en octobre 2019.

En octobre 2019 à Vienne, Eliud Kipchoge était devenu le premier marathonien à passer sous la barre mythique des 2h, mais dans conditions qui ne permettaient pas l'homologation de son temps. Double champion olympique à Rio de Janeiro et Tokyo, le Kényan avait remporté le marathon de Tokyo il y a six mois. Avec quatre sacre à Berlin (2015, 2017, 2018 et 2022), le marathonien égale le record de victoires de l'Ethiopien Haile Gebreselassie. Malgré son âge, Eliud Kipchoge a les JO de Paris dans le viseur, afin de devenir le premier à remporter trois médailles d'or sur 42,195 km.