Cyclisme sur route : le Français Christophe Laporte sacré champion d'Europe devant Wout van Aert

Pour la première fois depuis la création des championnats d'Europe sur route en 2016, un Français a été sacré sur la course en ligne, dimanche, aux Pays-Bas.

Temps de lecture : 1 min

Jusqu'au bout du suspense. Parti en solitaire à 12 kilomètres de l'arrivée, Christophe Laporte a bien cru que le titre de champion d'Europe allait lui glisser entre les doigts, dimanche 24 septembre, aux Pays-Bas. Alors qu'un groupe de trois coureurs, mené par Wout van Aert, son coéquipier le reste de l'année et grand favori du jour, l'a repris dans les derniers mètres, le Français a trouvé la force nécessaire pour se dresser sur les pédales et aller conquérir le maillot de champion d'Europe. Il devance le Belge Wout van Aert et le Néerlandais Olav Kooij, tous coureurs chez Jumbo-Visma.

"J'ai du mal à y croire, c'est un final fou. [...] C'est dingue. Avoir un maillot comme ça, c'est fabuleux. C'est génial pour l'équipe de France", a savouré le Varois à l'arrivée, avant de revenir sur son superbe numéro de soliste. "Je me sentais bien, et je me suis dit 'si je vais au sprint avec des gars comme De Lie et Wout, ça va être difficile à gagner', donc j'ai essayé et ça a marché", a-t-il retracé.

Laporte a trouvé la clé

Victime d'une crevaison au plus mauvais moment lors des Mondiaux de Glasgow en août, alors qu'il était la carte maîtresse des Bleus, Christophe Laporte était cette fois le plus fort, tout simplement. "Samedi soir, il a prévenu qu'il tenterait le tout pour le tout, et il l'a fait ! [...] Il sait gérer, il ne se met pas dans le rouge", a noté le sélectionneur Thomas Voeckler, fier de ses troupes, au micro de La Chaîne L'Equipe. "On a eu une grande équipe de France, malgré des soucis mécaniques. L'équipe a fait un super boulot. [...] Quelle équipe ! Quelle bande de tarés !", s'est extasié ce dernier.

Avec ce premier titre dans ces championnats d'Europe, créés en 2016, l'équipe de France inscrit enfin son nom en lettres d'or. Après avoir longtemps tourné autour du pot – Arnaud Démare 2e en 2020 et 2022, Benoît Cosnefroy 3e en 2021 –, les Bleus goûtent enfin à la première place. Au palmarès, Christophe Laporte succède au Néerlandais Fabio Jakobsen.