Triathlon : le Français Dorian Coninx sacré champion du monde à un an des JO de Paris 2024

Le Français a succédé, samedi, à son compatriote Léo Bergère, tenant du titre et en argent cette saison.

Temps de lecture : 1 min

Le triathlon tricolore continue de briller. Un an après le titre de champion du monde de Léo Bergère, un autre Français a décroché la couronne mondiale. Dorian Coninx a fait coup double, samedi 23 septembre en remportant, à Pontevedra (Espagne), la dernière étape des World Triathlon Championship Series (WTCS).

Cinquième du classement général au départ de l'épreuve, Dorian Coninx a surpris les favoris Alex Yee (Grande-Bretagne) et Hayden Wilde (Australie). Le Tricolore a réglé au sprint un groupe de quatre triathlètes, parmi lesquels figuraient ses compatriotes Léo Bergère (4e sur la ligne et deuxième au général final) et Pierre Le Corre (3e). De quoi faire un bond au classement général.

Le champion d'Europe 2021 offre au camp tricolore son quatrième titre international en cinq ans chez les hommes, après ceux de Léo Bergère (2022) et Vincent Luis (2019, 2020). Une série seulement interrompue par le Norvégien Kristian Blummenfelt (2021), champion olympique en titre, et l'un des principaux rivaux des Bleus pour les JO 2024. Et ce n'est peut-être pas fini puisque, dimanche, Cassandre Beaugrand sera la grande favorite chez les femmes, elle qui occupe pour le moment la première place au classement général. La jeune pépite Emma Lombardi (22 ans) aura aussi son mot à dire.