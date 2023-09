Athlétisme : l'Éthiopienne Tigist Assefa pulvérise le record du monde au marathon de Berlin, Eliud Kipchoge s'offre un cinquième titre

L'Ethiopienne a battu le record du monde de plus de deux minutes, dimanche, à Berlin. Eliud Kipchoge a remporté la course masculine mais échoue tout proche d'un nouveau record.

Temps de lecture : 1 min

Elle a explosé le record du monde. La coureuse éthiopienne Tigist Assefa a remporté le marathon de Berlin, dimanche 24 septembre, en battant le record du monde de plus de deux minutes en 2h11''52, sur ce parcours réputé comme étant le plus rapide du circuit. A 29 ans, elle efface ainsi des tablettes le record de la Kényane Brigid Kosgei, qui avait signé un temps de 2h14''04 lors du marathon de Chicago, en 2019.

Chez les hommes, Eliud Kipchoge a franchi la ligne d'arrivée en premier, en 2h02'42'', sans battre son propre record du monde (2'01''09), réalisé l'an dernier à Berlin. Cinq mois après son échec à Boston et à moins d'un an du défi d'un inédit triplé olympique à Paris, le Kényan de 38 ans est devenu le marathonien le plus titré à Berlin avec cinq victoires en 2015, 2017, 2018, 2022 et désormais 2023, un de plus que l'Ethiopien Haile Gebrselassie (2006, 2007, 2008, 2009). Pour leur première participation, Vincent Kipkemoi, deuxième (2h03'13) et Tadese Takele (2h03''24) complètement le podium.