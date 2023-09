Crise à l'OM : en pleine tempête, Pablo Longoria annonce rester à la tête du club

Trois jours après sa mise en retrait volontaire, le président de l'Olympique de Marseille a annoncé, vendredi, qu'il restait au club.

Temps de lecture : 2 min

Vers la fin de la crise ? Le président de l'OM Pablo Longoria a annoncé qu'il restait aux manettes du club, lors d'une conférence de presse de dernière minute organisée au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, vendredi 22 septembre. Deux jours après le départ de l'entraîneur Marcelino, le club marseillais retrouve un peu de stabilité en conservant son équipe dirigeante. Soutenu de manière "inconditionnelle" par le propriétaire, Franck McCourt, et par le conseil de surveillance du club, il a décidé de continuer sa mission. "Au vu de tous ces soutiens, je reprends de l'énergie, et j'ai décidé de reprendre ma mission de président de l'Olympique de Marseille. Je serai à Paris dimanche", a-t-il déclaré.

Dans ce message lu pendant une petite dizaine de minutes, Pablo Longoria, qui a dit ne pas vouloir "se contenter de dénoncer une situation", a annoncé son intention de "déposer plainte par rapport à ce qu'il s'est passé. Il ne s'agit pas d'alimenter un conflit, mais simplement de mettre fin à des comportements afin que ces types de situations ne se reproduisent plus à l'avenir." Le dirigeant a également avoué avoir vécu "des journées compliquées, avec beaucoup d'émotion", réaffirmant que ce qu'il s'est passé lundi avec les représentants des groupes de supporters est "inadmissible". "On doit être en mesure de travailler dans un club de foot normal", a-t-il ajouté, tout en reconnaissant que "tout n'est pas parfait".

Longoria en tribunes au Parc des Princes

L'Olympique de Marseille se trouve au cœur d'une crise depuis le début de la semaine, après une réunion explosive, lundi 18 septembre, entre les dirigeants et les représentants des supporters. A la suite de ce moment de tension, Pablo Longoria et la direction avaient annoncé leur mise en retrait, et qu'ils ne seraient pas du voyage à Amsterdam, pour le premier match de Ligue Europa de la saison, jeudi 21 septembre. Un déplacement que n'a pas non plus effectué le coach Marcelino, dont le départ avait été officialisé à la veille du match, considérant qu'il ne pouvait pas "exercer dans de bonnes conditions". Dans un entretien à La Provence jeudi, Pablo Longoria avait lui estimé que "les limites [avaient] été dépassées".

Conscient d'"entamer l'une des périodes les plus difficiles de mon mandat", Pablo Longoria veut s'appuyer aussi sur son équipe. Sur le plan sportif, les Olympiens ont ramené un nul (3-3) de leur match sur le terrain de l'Ajax, et se préparent à disputer le Classique, dimanche contre le PSG au Parc des Princes. Avec un président à son poste.