Crise à l'OM : le propriétaire du club, Franck McCourt, apporte son soutien ferme à Pablo Longoria

Le président de l'OM, Pablo Longoria, s'est mis en retrait de son poste après une réunion houleuse avec des représentants de supporters lundi.

Temps de lecture : 1 min

Alors que son club traverse une crise interne qui a mené au départ de l'entraîneur Marcelino, et la mise en retrait du président Pablo Longoria, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, s'est exprimé dans un communiqué, jeudi 21 septembre. Il dénonce une réunion avec les représentants des supporters qui "s'est transformée en une démonstration alarmante d'agression, les membres du Directoire de l'OM ayant fait l'objet de menaces de violence", et affirme soutenir "fermement" son président, Pablo Longoria.

"Soutenir le Directoire, le personnel et les joueurs de l'OM, qui sont les garants du succès continu de notre club, est et restera ma priorité absolue. Ce soutien implique la garantie de leur sécurité et d'une atmosphère saine, propice à la victoire", assure Franck McCourt, tout en indiquant que "l'incident de lundi n'en est qu'un parmi tant d'autres qui sapent les fondations et le bon fonctionnement du club, et rendent la réalisation de nos objectifs beaucoup plus difficile".

Le propriétaire de l'OM appelle également les supporters à rester "tous unis derrière l'Olympique de Marseille, à commencer par le match très important de ce soir à Amsterdam", en Ligue Europa.