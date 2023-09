Crise à l'OM : on vous résume les quatre jours insensés qui ont embrasé l'Olympique de Marseille

Dans une semaine très importante sur le plan sportif, avec un match de coupe d'Europe et un classique contre le PSG, l'Olympique de Marseille traverse une crise interne qui a provoqué le départ de son entraîneur et la mise en retrait de sa direction.

Temps de lecture : 4 min

On savait l'Olympique de Marseille habitué aux crises internes, mais celle qui le touche depuis lundi 18 septembre prend des proportions peu imaginables. Alors que le début de saison du club phocéen n'est pas si catastrophique (2 victoires et 3 matchs nuls, mais une élimination au tour qualificatif de Ligue des champions), une réunion entre ses dirigeants et des représentants des supporters s'est envenimée, lundi soir, provoquant la mise en retrait des dirigeants et le départ de l'entraîneur Marcelino.

L'OM va donc entrer en lice en Ligue Europa, jeudi 21 septembre, contre l'Ajax Amsterdam, avec des coachs par intérim sur le banc, et sans membres de la direction en tribune. Retour sur quatre jours qui ont embrasé le club.

Lundi 18 septembre : une réunion explosive entre dirigeants et supporters

Alors que l’OM reste sur deux matchs nuls en championnat, et qu’une semaine importante l’attend avec un match de Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam, et le classique en championnat contre le PSG, le Directoire du club reçoit les représentants des associations de supporters, dans la soirée, au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Une réunion houleuse durant laquelle les supporters expriment leur souhait de voir les dirigeants démissionner. "La menace d'une 'guerre' (sic) à leur égard a été émise, tant qu’ils ne démissionneraient pas", affirme l’OM dans un communiqué.

"Le Directoire de l’OM ne peut accepter les menaces personnelles.Ses membres ne peuvent tolérer des attaques individuelles et toute forme de diffamation publique infondées", poursuit le club.

Mardi 19 septembre : la direction se met en retrait et ne voyagera pas à Amsterdam

Au lendemain de la réunion houleuse, franceinfo: sport apprend mardi que le président Pablo Longoria et les autres membres de la direction - Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier – ont décidé de se mettre en retrait, sans toutefois démissionner. "Une relation basée sur l'intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptables pour que le Directoire du club puisse continuer à s’investir pour la transformation de l'OM", affirme le club dans son communiqué. Ses dirigeants ne seront donc pas du voyage à Amsterdam, où Marseille doit disputer son premier match de Ligue Europa jeudi.

Mercredi 20 septembre : Marcelino démissionne et le groupe s’envole pour Amsterdam sans direction ni coach

Veille de match contre l’Ajax Amsterdam, les joueurs et une partie du staff s’envolent pour les Pays-Bas, mais sans leur entraîneur, Marcelino, remplacé temporairement par Jacques Abardonado, un des adjoints emblématiques de l'OM, et David Friio, directeur sportif. Quelques heures plus tard, un nouveau communiqué de l’OM annonce le départ du technicien espagnol : "L'Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier, et les menaces reçues à l’endroit des membres de la direction de l’OM, ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions les fonctions pour lesquelles ils ont été engagés. En conséquence de cette situation indigne, Marcelino et son staff ne sont pas en mesure de poursuivre leur mission à l'Olympique de Marseille".

Marcelino communique à son tour, dans la soirée, sur les réseaux sociaux, au nom de son staff technique. "Les conditions de travail ne sont pas les plus appropriées pour exercer notre profession avec sécurité et dans la normalité habituellement inhérente à un club de football, écrit-il. Le retrait du président et de son comité directeur dû aux graves menaces, injures et calomnies qu’ils ont reçues, ajouté au climat de haute tension qui est arrivé dans ce laps de temps de deux mois […] font que notre maintien à l’OM devient impossible".

Jeudi 21 septembre : Pablo Longoria sort du silence

Très touché par la situation, le président en retrait de l’OM, Pablo Longoria, se confie au journal La Provence. Un entretien dans lequel il estime que "les limites ont été dépassées" lors de la réunion très tendue de lundi. "J'ai pu parler deux minutes, puis on m'a coupé et ça a dérapé très vite... On nous a dit: ‘Démissionnez tous les quatre, sinon c'est la guerre’", raconte-t-il.

Accusé de malversations financières par des représentants de supporters, Pablo Longoria s’en défend : "La saison dernière, des insinuations selon lesquelles j'avais volé de l'argent avec les transferts sont arrivées jusqu'au groupe McCourt [propriétaire du club]. Pour me protéger, j’ai dû demander au groupe McCourt d’auditer toutes nos opérations par un cabinet indépendant, pour démontrer qu’on était transparent. J’ai donné tous mes comptes bancaires, mes téléphones, mes e-mails, tout... Il en est sorti qu’on était clean ! J'ai tout donné, jusqu'à des conversations privées avec ma mère".

Il explique également avoir été suivi psychologiquement après cet épisode : "Pendant l'entretien final, j'ai pleuré pendant une heure. J'ai dû avoir un suivi psychologique parce qu'avec les valeurs que j'ai dans la vie, jamais je pouvais m'imaginer que ça pouvait aller aussi loin". Face à cette situation, des supporters marseillais ont appelé à un rassemblement pacifistes en soutien à Pablo Longoria et Javier Ribalta, devant le centre d'entraînement, samedi midi.