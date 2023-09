Ligue 1 : s'estimant menacés, Pablo Longoria et la direction de l’OM se mettent en retrait

Au lendemain d’une réunion mouvementée avec les représentants de supporters de l’Olympique de Marseille, la direction du club a décidé mardi de se mettre en retrait afin d’étudier ses options.

L’Olympique de Marseille pique sa crise. Alors que la saison vient de débuter, le président du club Pablo Longoria et les autres membres de la direction - Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier -, ont décidé de se mettre en retrait, a appris Franceinfo:sport, confirmant une information dévoilée par l’AFP, mardi 19 septembre. Il n’est pas encore question de démission, mais les dirigeants ont décidé de prendre le temps de la réflexion, après une réunion houleuse avec des supporters du club.

Lundi 18 septembre, au lendemain d’un match de Ligue 1 très terne au stade Vélodrome contre Toulouse (0-0), les dirigeants de l’OM ont ainsi rencontré les représentants des associations de supporters au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus. Ces derniers "ont exprimé leur souhait de voir l’actuel directoire de l’OM démissionner", a précisé le club phocéen dans un communiqué publié en fin de soirée, qui n'indique pas la mise en retrait de Longoria et des autres dirigeants marseillais.

"La menace d'une guerre a été émise"

"La menace d’une « guerre » à leur égard a été émise, tant qu’ils ne démissionneraient pas", est-il indiqué dans ce communiqué. Face à ces critiques, la direction a donc décidé de prendre du recul, ne pouvant "tolérer des attaques individuelles et toute forme de diffamation publique infondées". "Une relation basée sur l'intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptables pour que le directoire du club puisse continuer à s’investir pour la transformation de l'OM", insiste le club.

Aucune information n'a encore filtré concernant l'avenir de l'entraîneur Marcelino, nommé au début de l’été pour remplacer Igor Tudor, qui avait mené l’OM à la 3e place de la Ligue 1 en 2022-2023. L’entraîneur croate avait finalement quitté le club pour des "raisons personnelles", sans s’épancher davantage sur son choix. Son successeur est un proche du président Longoria, qui l'a côtoyé à Huelva et à Valence.

Le style Marcelino n'imprime pas chez les supporters

Depuis le début de la saison de Ligue 1, Marseille n’a pas perdu le moindre match, avec deux victoires et trois nuls en cinq journées. Mais le style de jeu de Marcelino n’enthousiasme par les supporters et le club a manqué la qualification pour la Ligue des champions, se faisant éliminer début août par le club grec du Panathinaïkos. Un échec imputé à la direction actuelle par les supporters, qui lui reprochent également de nombreux changements au sein de l’effectif et parmi les joueurs cadres.

Cette crise éclate très tôt dans la saison de l’OM et à un moment particulièrement inopportun. Le club phocéen doit débuter sa campagne européenne jeudi soir, avec un match de Ligue Europa sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Une rencontre qui se déroulera dans un contexte très particulier pour les joueurs et les supporters marseillais, et sans la direction du club, qui ne fera pas le déplacement aux Pays-Bas d'après Radio France.