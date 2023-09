Crise à l'OM : "Les limites ont été dépassées"... Le président Pablo Longoria et l'ex-entraîneur Marcelino sortent de leur silence

Les deux Espagnols sont revenus sur la réunion avec les représentants des supporters de lundi, qui a convaincu Marcelino de démissionner et provoqué la mise en retrait du président et d'autres membres de la direction.

Temps de lecture : 2 min

Leur prise de parole était attendue après la crise soudaine dans laquelle a été plongé l'Olympique de Marseille depuis lundi. Le désormais ex-entraîneur de l'OM, Marcelino, et le président Pablo Longoria, qui s'est mis en retrait avec les autres membres du directoire du club phocéen, sont sortis du silence, mercredi 20 septembre. Le premier dans un message publié sur X (anciennement Twitter), le second dans une interview à La Provence.

Les deux hommes sont revenus sur la réunion qui s'est déroulée lundi, au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, entre la direction olympienne et les représentants des associations de supporters. "Je m'étais préparé aux critiques mais je restais optimiste quant à l'avenir. J'ai pu parler deux minutes, puis on m'a coupé et ça a dérapé très vite... On nous a dit : 'Démissionnez tous les quatre, sinon c'est la guerre !' Les limites ont été dépassées", a déploré Pablo Longoria.

Les supporters nient toute menace

Ces menaces proférées par les représentants de supporters ont provoqué la mise en retrait de Longoria et des autres membres de la direction, comme l'expliquait le communiqué publié par l'OM mardi soir. Absent de cette réunion, Marcelino l'évoque dans son message, écrit en son nom et en celui des autres membres de son staff, pour expliquer les raisons de sa démission : "Les conditions de travail ne sont pas les plus appropriées pour exercer notre profession avec sécurité et dans la normalité habituellement inhérente à un club de football."

Dans des propos transmis à l'AFP, les dirigeants de deux clubs de supporters, les South Winners et les Dodger's, assurent ne pas avoir "proféré de menaces de mort ni demandé la démission de Marcelino". Rachid Zeroual, qui dirige les South Winners, explique avoir "soulevé certains problèmes" auprès des dirigeants, notamment concernant le centre de formation.

"On posait des questions et on n'avait pas de réponse donc c'est vrai que je leur ai dit : 'Moi je demande votre démission'", poursuit Zeroual toujours à l'AFP, pointant du doigt du "harcèlement psychologique" sur les enfants du centre de formation et les parents de ces derniers.

Longoria n'a pas présenté sa démission

Dans son interview à La Provence, Longoria évoque d'autres pressions, exercées sur lui par les supporters depuis plusieurs mois : "Tout ce que je disais hors de mon cercle de confiance sortait dans la presse. Il y a eu des insinuations par rapport à ma famille. Tous ces mouvements sont basés sur le fait de faire peur. 'Si tu fais ça, on va te calomnier, on va sortir un dossier sur toi'. Vous savez combien de fois je l'ai vécu ces derniers mois ? Beaucoup." S'il n'a toujours pas pris de décision quant à son avenir à Marseille, Pablo Longoria refuse de céder à ce qu'il décrit comme des menaces : "Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas entendre 'À Marseille c'est comme ça' (...). Dans les conditions actuelles, il est impossible de travailler."

Longoria assure qu'il n'a jamais eu l'intention de démissionner. Les prochains jours diront si oui, ou non, lui et les autres membres du directoire décident de poursuivre leur mission à l'OM, au contraire de Marcelino et son staff, déjà partis loin de cité phocéenne. En attendant, Marseille va débuter sa campagne européenne avec un match de Ligue Europa, jeudi, sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Les dirigeants du club marseillais ne seront pas sur place et l'équipe sera dirigée par Jacques Abardonado, nommé entraîneur intérimaire.