Coupe du monde de rugby : l'Irlande mate l'Afrique du Sud au terme d'un combat épique entre mastodontes (13-8)

Le XV du Trèfle est sorti vainqueur de ce duel très serré samedi et a de grandes chances de finir en tête du groupe B et ainsi d'éviter les Bleus en quarts.

Le sommet d'intensité et de combat entre la première nation mondiale et les champions en titre n'a pas déçu. Grâce à une défense extrêmement rugueuse et agressive, l'Irlande a fait tomber l'Afrique du Sud (13-8), samedi 23 septembre à Saint-Denis. Au terme d'un affrontement d'un niveau bien plus relevé que le score ne le reflète, le XV du Trèfle a contenu les Springboks pour prendre une grosse option sur la première place du groupe B. Trahie par les quatre échecs au pied de ses buteurs malgré les cannes de ses trois-quarts, l'Afrique du Sud a de grandes chances de terminer deuxième et de retrouver les Bleus en quarts de finale.