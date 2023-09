Direct Afrique du Sud-Irlande : suivez le match le plus attendu de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby

C'est LE choc de cette phase de poules. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, défie l'Irlande, la meilleure nation actuelle au classement mondial, samedi 23 septembre à 21 heures au Stade de France. Les deux équipes ont chacune réalisé un sans-faute jusqu'à présent et ont impressionné jusqu'ici. Si elles sont déjà presque assurée de se qualifier en quarts de finale, elles se disputent tout de même la tête du groupe B. Suivez le match dans notre direct.

La promesse d'un combat physique. Le match met aux prises les deux nations les plus robustes du rugby mondial à l'heure actuelle et devrait atteindre des sommets de puissance et d'intensité. Le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber a ainsi décidé de placer sur le banc sept avants pour un seul joueur des lignes arrières. Impressionnants de puissance lors de leurs deux premiers matchs, les deux équipes jouent clairement dans la même catégorie. Le pack irlandais atteint les 894 kg, deux de moins que celui des Boks.

L'adversaire potentiel des Bleus en quarts de finale. Le choc va aussi intéresser le XV de France, puisque Fabien Galthié et ses hommes devraient croiser la route d'un des deux protagonistes du soir en quart de finale. Si la France terminait première de son groupe, elle jouerait le deuxième du groupe B et donc en théorie le perdant de ce match, alors que si elle terminait à la deuxième place, elle affronterait le premier, soit le vainqueur de ce duel de costauds. Un choc qui sera suivi avec grande attention par le XV de France, qui reste sur une défaite contre le XV du Trèfle (après trois victoires de rang) et sur une victoire contre les Boks (après sept défaites consécutives).

Un premier duel dans l'histoire de la Coupe du monde. Jamais avant ce duel au sommet de la poule B Sud-Africains et Irlandais ne s'étaient croisés en Coupe du monde. Certes, les Springboks n'ont pas participé aux deux premières éditions de la compétition planétaire, en 1987 et 1991, après avoir été mis au ban du rugby mondial en raison de l'apartheid. Mais qu'un triple champion du monde (1995, 2007, 2019) n'ait jamais croisé le chemin d'une des nations majeures de l'hémisphère nord reste étonnant. Peut-être parce que le XV du Trèfle n'a jamais atteint le dernier carré d'une Coupe du monde. En test-match, la balance penche clairement en faveur des Springboks, vainqueurs de 18 des 27 confrontations entre les deux équipes.