Afrique du Sud-Irlande : le combat au cœur du choc entre le champion du monde et la première nation mondiale

L'Irlande et l'Afrique du Sud vont se disputer la première place du groupe B, samedi soir à Saint-Denis, pour leur premier affrontement en Coupe du monde de l'histoire.

Aux allergiques des contacts en tout genre, passez votre chemin. Cet Irlande-Afrique du Sud va cogner et c'est un euphémisme. Les deux nations les plus robustes vont en effet se mesurer, samedi 23 septembre au Stade de France, pour un sommet d'intensité physique. S'il ne s'agit que d'un match de poules, l'affiche, entre la première nation mondiale irlandaise et le champion du monde en titre sud-africain, a l'étoffe d'une finale de Coupe du monde.

Mais le Trèfle et les Springboks, qui s'affrontent pour la première fois de l'histoire en Coupe du monde, vont d'abord se battre pour assurer leur qualification pour le tour suivant. Le vainqueur du soir sécurisera la première place de la poule B pour défier, sauf surprise, les All Blacks en quarts. Le perdant devra, lui, encore patienter – l'Ecosse rode derrière – pour rejoindre, a priori, les Bleus au tour suivant. "Ce n'est pas un match couperet, mais c'est assez important pour les deux équipes", a schématisé le sélectionneur irlandais Andy Farrell.

Ses joueurs ont préparé le rendez-vous avec deux cartons contre la Roumanie (82-8) et les Tonga (59-16). Avec 20 essais, l'Irlande a déroulé, fait le plein de confiance, mais l'adversité sera évidemment sans commune mesure samedi. De leur côté, les Boks ont expédié le sparring roumain (76-0) après leur victoire à l'usure face à l'Ecosse (18-3), au cours de laquelle ils avaient méthodiquement asphyxié le Chardon en le privant de ballon. "Ils font peur physiquement, expose Dimitri Yachvili, consultant pour France Télévisions. Ils sont très costauds devant, très agressifs, très bons sur la conquête, la mêlée et la touche."

Un banc sud-africain à sept avants

Même sans le talonneur Malcolm Marx, forfait pour le reste du tournoi, les mastodontes du pack sud-africain continuent d'effrayer. Et ils trouveront un second souffle en cours de match, puisque le staff a décidé de placer... sept avants sur la touche, pour un seul trois-quart. Ce banc dit en "7-1", déjà testé avec succès contre la Nouvelle-Zélande en préparation (35-7), constitue un cas unique, car cela signifie qu'il n'y aura qu'un seul joueur (le demi de mêlée Cobus Reinach) qui pourra suppléer l'un des sept joueurs des lignes arrières en cas de blessure. Il dit beaucoup des intentions des Springboks. "On essaye toujours d’être aussi physique et intense que possible", n'a pas caché le sélectionneur Jacques Nienaber.

De ce point de vue, l'opposition tactique promet, puisque l'Irlande s'est restreint à cinq avants pour trois arrières, un schéma nettement plus convenu. "J'ai posé la question à nos entraîneurs des avants, mais ils n'étaient pas d'accord pour le tester !", a souri Andy Farrell à propos de cette innovation sud-africaine. On imagine ainsi le pack des Boks avec un léger ascendant en termes de fraîcheur, et ce d'autant que 13 des 15 joueurs titulaires n'ont pas joué le week-end dernier face à la Roumanie. A contrario, l'Irlande a disputé ses deux premiers matchs avec une équipe "premium", de nouveau alignée samedi.

L'Irlande craint la vitesse sud-africaine

L'objectif de mettre les Irlandais sous pression dans les zones d'affrontement ne fait pas de mystère. Est-ce pour autant la meilleure stratégie pour enrayer la machine celte ? "Nous sommes très en forme et puissants, a rassuré l'entraîneur adjoint John Fogarty. Les joueurs seront prêts à livrer le combat." Les Irlandais partagent cet amour du défi physique, et cette réciprocité renforce les attentes autour du secteur. Si les gabarits des deux packs (896 kgs pour l'Afrique du Sud, 894 pour l'Irlande) n'atteignent pas des sommets, cela reflète des silhouettes affûtées de joueurs prêts à endurer des cadences éprouvantes.

Du reste, le lieu commun de Springboks surdimensionnés tend à être tempéré dans une ligne de trois-quarts où seuls deux joueurs excèdent les 90 kilos. A contrario, les arrières irlandais sont cinq dans ce cas, l'ailier James Lowe pèse, par exemple, 27 kilos de plus que son vis-à-vis Cheslin Kolbe, nettement plus vif. "Autant il y a quelques années, les Sud-Africains restaient sur un registre de défi physique et d'agressivité, autant maintenant, ils vont très vite aussi derrière", explique Dimitri Yachvili. L'essai lumineux de l'ailier Kurt-Lee Arendse, contre l'Ecosse sur une passe au pied de Manie Libbok, en atteste.

"Leur vitesse de déplacement, leur capacité de passer et de jouer au pied, tout cela va être un vrai défi pour nous", s'est projeté le remplaçant irlandais Jack Crowley. Le XV du Trèfle était justement parvenu à colmater ces vélléités lors du dernier duel, en novembre 2022 à Dublin (19-16), au terme d'un combat cadenassé et très intense. Il va désormais s'agir d'appliquer cette recette en Coupe du monde, où l'Irlande n'a plus accroché de nation majeure du Sud depuis 2011.