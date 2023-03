Dans les Pyrénées, une slackline, une corde, a été installée au sommet des montagnes à 200 mètres au-dessus du sol. Une activité réservée aux professionnels et à ceux qui n'ont pas le vertige.

Au-dessus des montagnes, une ligne and le ciel. 1 000 mètres de sangles reliées entre elles forment un passage quasiment invisible mais direct pour une troupe d’équilibristes à Piau-Engaly (Hautes-Pyrénées). "En général, c’est pieds nus, mais là vu qu’on est quand même en plein hiver, j’ai des chaussettes un peu adhérentes qui me tiennent un peu au chaud et qui me permettent d’avoir quand même une bonne sensation qui se rapproche du pied nu sous le pied", détaille Thomas Despiau-Pujo, de l’association Slackline Pays Basque.

Plus de 2 000 mètres d’altitude

Les bras des funambules s’agitent pour conserver le bout de la ligne en pointe de mire. Les skieurs regardent, intrigués, les acrobates. "C’est assez magique, c’est beaucoup de liberté, c’est très impressionnant, beaucoup de talents", déclare une skieuse. Même quand la brume et les nuages s’invitent, cela ne dissuade pas les funambules qui évoluent sans guère de visibilité. À plus de 2 000 mètres d’altitude et 200 mètres au-dessus du sol, la fragile progression fournit un spectacle original.