Guerre en Ukraine : le point sur toutes les sanctions décidées par les instances sportives internationales

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie jeudi, les sanctions se multiplient à l'encontre des sportifs, clubs et équipes nationales russes et biélorusses.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, jeudi 24 février a déclenché une vague de réactions au niveau international. Du soutien des athlètes aux sanctions des instances, le monde du sport a également été bouleversé. Devant la gravité de la situation, de nombreuses fédérations internationales ont réagi et pris des sanctions à l'égard des représentants de la Russie, mais aussi de la Biélorussie, suivant la recommandation faite par le Comité international olympique, lundi 28 février.

Le CIO recommande l'exclusion des athlètes russes et biélorusses

C'est une prise de position inédite d'une instance réputée frileuse. Un peu plus d'une semaine après les Jeux olympiques de Pékin et à quatre jours des Jeux paralympiques (du 4 au 13 mars à Pékin), le Comité international olympique a recommandé, lundi, aux fédérations de ne pas autoriser les athlètes russes et biélorusses à concourir. Une recommandation synonyme d'exclusion des sportifs de ces deux pays impliqués dans l'invasion de l'Ukraine, même si le CIO s'est bien gardé d'utiliser ce mot.

IOC Executive Board recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officialshttps://t.co/XZyLIi11XR — IOC MEDIA (@iocmedia) February 28, 2022

"Le mouvement olympique est uni dans sa mission de contribuer à la paix par le sport et d'unir le monde dans une compétition pacifique au-delà de tout différend politique", souligne le CIO. Une déclaration qui intervient seulement trois jours après avoir déjà invité les fédérations internationales à abandonner ou remplacer les événements prévus sur le sol russe. Le Comité internationale paralympique n'a pas donné sa position sur la présence des athlètes russes et biélorusses pour les Jeux paralympiques qui débutent vendredi.

Football : la Fifa et l'UEFA frappent fort

Mis dos au mur par les fédérations polonaises, suédoises et tchèques qui refusaient de jouer leur match de barrages contre la Russie quelles que soient les conditions ou le lieu, la Fifa et l'UEFA ont décidé d'exclure la sélection russe de la prochaine Coupe du monde au Qatar en fin d'année. Les clubs russes ont subi le même sort pour les compétitions européennes. Une décision qui concerne le Spartak Moscou, qui devait jouer un huitième de finale de Ligue Europa contre Leipzig.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.



Full statement: — UEFA (@UEFA) February 28, 2022

La Fédération russe, organisatrice de la dernière Coupe du monde s'est dite "en désaccord total avec la décision de la Fifa et de l'Uefa de suspendre les équipes russes" en dénonçant une mesure "discriminatoire". Comme le CIO, la Fifa avait déjà pris des mesures intermédiaires plus tôt en obligeant les footballeurs russes à jouer sous bannière neutre et sans hymne national et interdisant la sélection et les clubs de recevoir une rencontre internationale. L'UEFA a également pris la décision de déplacer la finale de la Ligue des champions, prévue à Saint-Pétersbourg, au Stade de France.

Basket : les clubs russes suspendus en Euroligue et en Eurocoupe

Là encore, tout s'est décidé progressivement. Tout d'abord, le club de Barcelone est monté en première ligne en refusant de se déplacer pour un match au Zénith Saint-Pétersbourg, le jour de l'invasion de l'Ukraine. L'Euroligue a ensuite annoncé un report de la rencontre, avant celui de tous les matchs impliquant une équipe russe, au nombre de trois dans cette compétition. Tony Parker, président de l'Asvel, avait, pour sa part, assuré que son club ne se rendrait pas en Russie.

Tony PARKER : "Nous n'irons pas en Russie la semaine prochaine. Je l'ai déjà annoncé à mes joueurs et mon staff. Cela va au delà du sport. On ne peut pas accepter la situation qui est totalement à l'opposé de nos valeurs. Il est hors de question d'envoyer notre équipe en Russie." pic.twitter.com/hVapdxEDEy — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) February 24, 2022

L'Euroligue a fini par suspendre les trois clubs russes engagés dans sa compétition. Avec, pour conséquences, l'annulation pure et simple de tous leurs matchs restants, mais également de tous ceux déjà joués, pour des raisons d'équité sportive. Les trois clubs russes étaient dans le top 8 donc dans la course aux play-offs. Les clubs russes sont également exclus de l'Eurocoupe, deuxième échelon européen géré par la même société que l'Euroligue.

Patinage artistique : des championnats du monde sans athlètes russes ni biélorusses

Organisés à Montpellier du 21 au 27 mars, les championnats du monde de patinage artistique se dérouleront sans les 18 athlètes russes initialement qualifiés. L'International skating union (ISU) a annoncé leur exclusion mardi 1er mars, "suivant les recommandations du CIO". Les Russes, qui ont glané cinq médailles sur les douze remises à Pékin, partaient favoris.

"Le Comité d'Organisation du Mondial et la FFSG soutiennent la position de l'ISU et du CIO : pour les Championnats du Monde à Montpellier, du 21 au 27 mars, il n'y aura pas d'athlètes ni d'officiels russes ou biélorusses"https://t.co/dlNfTW3gtx — FFSG (@ffsportsdeglace) March 1, 2022

Rugby : la Russie et la Biélorussie suspendues jusqu'à nouvel ordre

La Russie et la Biélorussie ont été suspendues mardi de toute participation au rugby international "jusqu'à nouvel ordre" par l'instance dirigeante mondiale, World Rugby. Le comité exécutif de la fédération internationale a décidé "la suspension totale et immédiate de la Russie et du Bélarus de toutes les activités internationales de rugby et de rugby de club transfrontalier jusqu'à nouvel ordre", et "la suspension totale et immédiate de la Fédération russe de rugby de son statut de membre de World Rugby jusqu'à nouvel ordre", indique le communiqué.

Volleyball : pas de Coupe du monde en Russie, et exclusion des joueurs, clubs, équipes nationales russes et biélorusses en Europe

Ce sont les sélections nationales qui ont poussé la Fédération internationale (FIVB) à agir. Earvin Ngapeth avait, via un tweet, lancé les hostilités en exprimant son intention de boycotter la compétition si elle se tenait en Russie.

sans moi merci https://t.co/MxZkSUznD9 — Earvin Ngapeth (@EarvinNgapeth) February 26, 2022

Le président de la Fédération française avait ensuite publiquement annoncé que la France ne se rendrait pas en Russie pour participer aux Mondiaux lors d'un Facebook Live. La Fédération internationale de volley a finalement décidé le retrait de l'organisation de la Coupe du monde 2022 (août-septembre) à la Russie, mardi, sans annoncer de nouveeau lieu pour le moment.

Dans son sillage, la Confédération européenne de volley a décidé d'exclure les équipes, clubs, joueurs et officiels russe et biélorusses de toutes les compétitions de volley, beach volley ou snow volley. Elle a également suspendu tous les membres des deux fédérations nationales de leurs fonctions européennes.

CEV official statement.

Luxembourg, March 1, 2022. pic.twitter.com/ViB8llFmE8 — European Volleyball (@CEVolleyball) March 1, 2022

Handball : les clubs et les sélections russes et biélorusses suspendus

La Fédération européenne de handball a suspendu les clubs biélorusses et russes de la Ligue des champions et de l'European League, lundi. Conséquence directe, Nantes voit son match de mardi annulé contre le Chekhovskie Medvedi en European League. Paris, ne pourra pas non plus disputer son match de Ligue des champions face au club ukrainien du Motor Zaporozhye, du fait d'autres raisons assez évidentes.

National teams and clubs from Russia and Belarus are suspended until further notice from European handball competitions https://t.co/aJDLSFa8Fc — EHF (@EHF_Activities) February 28, 2022

L'interdiction touche de plein fouet le club masculin biélorusse de Meskhov Brest et les clubs féminins russes de Rostov et du CSKA Moscou en Ligue des champions. Les sélections féminines des deux pays ne pourront pas disputer les matchs de qualifications en vue du prochain championnat d'Europe.

Hockey : la Fédération internationale participe à "la pression internationale sportive"

Les champions olympiques à Pyeongchang en 2018 ainsi que les vice-championnes olympiques à Pékin en 2022 ne pourront pas participer aux prochains championnats du monde. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a pris la décision de suspendre les équipes nationales russes et biélorusses lundi après les recommandations du CIO. Le président de l'IIHF, Luc Tardif, a expliqué à franceinfo: sport vouloir participer à "la pression internationale sportive".

Ski : la FIS annule toutes les compétitions prévues en Russie

Après un gigantesque camouflet et des qualifications pour le ski-cross à Sunny Valley (Russie) qui se sont tenues avec seulement six athlètes russes du fait du boycott de tous les autres, la Fédération internationale de ski (FIS) a décidé vendredi d'annuler les étapes de Coupe du monde prévues en Russie. Ski-cross, ski de fond et toutes les autres disciplines régies par la FIS sont donc concernées.

Formule 1 : le Grand Prix de Sotchi déprogrammé

Après l'intention ferme de Sebastian Vettel de ne pas participer au Grand Prix de Sotchi et la désapprobation de Max Verstappen, la FIA a réuni en urgence tous les directeurs d'écurie. La décision a été prise dès jeudi de ne pas courir en Russie "dans les circonstances actuelles". La F1 devrait faire de nouvelles annonces dans la journée de mardi.