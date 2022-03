Cyclisme : l'UCI suspend les formations russes et biélorusses, dont Gazprom-Rusvelo

L'UCI suit les indications du Comité international olympique. L'Union cycliste internationale a annoncé mardi 1er mars dans un communiqué ses mesures en réaction à la situation en Ukraine. Parmi les huit points annoncés, figure en haut de la liste la suspension des équipes et sélections nationales russes et biélorusses à toutes les épreuves du calendrier international.

Au total, six équipes (trois russes, trois biélorusses) sont destituées de leur statut UCI. L'équipe Gazprom-Rusvelo, fer de lance du cyclisme russe, récente gagnante sur l'UAE Tour, ne pourra plus courir jusqu'à nouvel ordre.

"L’UCI souhaite un retour à la paix le plus rapidement possible (...) Le sport en général et le cyclisme en particulier sont en effet vecteurs de paix, d’amitié, de solidarité et de tolérance", ont-ils annoncé après leur session extraordinaire.

Toutes les épreuves du calendrier prévues dans les deux pays seront également annulées, comme le Grand Prix de Moscou ou les Five Rings. Les championnats nationaux ne pourront plus se tenir, tout comme l'apparition d'"emblèmes, noms, acronymes, drapeaux et hymnes" liés aux deux pays.