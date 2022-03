Patinage artistique : les athlètes et officiels russes et biélorusses exclus des Championnats du monde à Montpellier en raison de la guerre en Ukraine

Les sanctions sportives contre la Russie en marge du conflit en Ukraine touchent aussi les sports de glace. L'International skating union (ISU) a annoncé mardi 1er mars que les athlètes russes et biélorusses ne participeront pas aux Championnats du monde de patinage artistique, prévus à Montpellier, du 21 au 27 mars.

"Suivant les recommandations du CIO, et pour protéger l'intégrité des compétitions de patinage et la sécurité des participants, l'ISU a décidé que les athlètes appartenant aux fédérations russes et biélorusses ne seront pas autorisés à participer aux compétitions internationales de patinage", a écrit l'instance dans son communiqué. Lundi, le CIO avait recommandé aux fédérations internationales de ne pas autoriser les athlètes russes et biélorusses à prendre part à leurs compétitions.

"Le Comité d'Organisation du Mondial et la FFSG soutiennent la position de l'ISU et du CIO : pour les Championnats du Monde à Montpellier, du 21 au 27 mars, il n'y aura pas d'athlètes ni d'officiels russes ou biélorusses"https://t.co/dlNfTW3gtx — FFSG (@ffsportsdeglace) March 1, 2022

Lors des derniers Jeux olympiques de Pékin, le Comité olympique russe (les sanctions contre la Russie à la suite du système de dopage organisé aux Jeux de Sotchi obligent les athlètes à concourir sous pavillon neutre) avait remporté cinq des douze médailles décernées dans la discipline. Le résultat de la compétition par équipes, remportée sur la glace par les Russes, n'a toujours pas été officialisée en raison du contrôle positif de la jeune Kamila Valieva.

Un groupe de 18 patineurs russes devait se présenter dans le sud de la France pour les Championnats du monde. Les cinq médaillés de Pékin 2022 étaient également attendus dans l'Hérault.