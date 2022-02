Guerre en Ukraine : Les sportifs ukrainiens et internationaux prennent position et demandent l'arrêt du conflit

C'est le sujet qui occupe la scène internationale depuis le jeudi 24 février au matin. L'invasion de l'Ukraine par la Russie ne cesse de faire réagir partout dans le monde. Si les réactions unanimes de soutien se multiplient, les sportifs ukrainiens n'ont également pas manqué de réagir.

"J'espère que tu vas mourir"

Le plus virulent d'entre eux, Oleksandr Zinchenko, joue à Manchester City. Sur une story instagram dévoilant le visage de Vladimir Poutine, il a écrit : "J’espère que tu va mourir de la plus douloureuse mort qui soit, monstre". Depuis, le défenseur ukrainien ne manque pas de montrer son soutien à ses compatriotes, via des messages sur le même réseau social.

Un autre footballeur, et non des moindres, le Ballon d'or 2004 et ancien sélectionneur national, Andriy Chevtchenko, s'est également fendu d'un message sur Twitter, jeudi. "Tôt le matin, une guerre à grande échelle initiée par la Russie a commencé. Mon peuple et ma famille sont en danger. L'Ukraine et son peuple veulent la paix et l'intégrité territoriale."

Рано вранці почалася повномасштабна війна ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності. … https://t.co/p5hDf2bfmY pic.twitter.com/CAHASI4Z29 — Andriy Shevchenko (@jksheva7) February 24, 2022

Un message en Ligue Europa

Lui aussi est footballeur et a préféré passer de la parole aux actes. Lors de la victoire de son équipe, l'Atalanta Bergame, face à l'Olympiakos en Ligue Europa jeudi, Ruslan Malinovskyi a célébré son but en dévoilant un t-shirt floqué avec le message suivant : "Non à la guerre en Ukraine".

Mоє серце обливається кров'ю…

Ми, украïнцi, просимо підтримку і допомогу всього повномасштабного цивилизованного cвiту..



Щиро дякую нашим хлопцем i дiвчата, якi боронять нашу Батькивщину #нівійнівукраїні #україна — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 25, 2022

"Mon cœur saigne… Nous, Ukrainiens, demandons le soutien et l'aide de tout le monde civilisé, a pour sa part revendiqué la joueuse de tennis Elina Svitolina dans un tweet. Mes sincères remerciements à nos gars et filles qui défendent notre Patrie." Dans le cadre de la loi martiale, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé que les hommes âgés de 18 à 60 ans avaient l'interdiction de quitter le territoire national.

Les sportifs russes se mouillent

Si les ressortissants du pays au drapeau jaune et bleu ont réagi, le monde du sport en a rapidement fait de même. En conférence de presse avant le déplacement de son OGC Nice à Strasbourg, Christophe Galtier a "osé espérer" que le football français fassent "quelque chose" en soutien du football ukrainien. "Je ne sais pas de quelle manière on peut les soutenir, a-t-il poursuivi. Mais on doit soutenir tous les joueurs et les entraîneurs qui sont aujourd'hui en Ukraine, et qui sont sous les bombardements".

Lui s'est montré plus bref, mais ses quelques mots vont compter. Sur Instagram, l'attaquant russe du Dynamo Moscou, Fedor Smolov s'est fendu d'un "Non à la guerre !". Une prise de parole russe rare depuis le début de la guerre. Actuellement à Dubaï, où il dispute le tournoi ATP, son compatriote Andrey Rublev a exprimé devant la presse combien son match n'était "pas important" au vu de ce qu'il se passe de "bien plus terrible" en Ukraine.

La situation en Ukraine, Roberto De Zerbi la connaît très bien. Entraîneur du Shakhtar Donetsk depuis cet été, le coach italien est bloqué à Kiev, où son équipe est désormais basée, avec ses joueurs internationaux et notamment son fort contingent brésilien. "L'ambassade d'Italie nous avait exhortés à partir mais moi, sportif, je ne pouvais pas tourner le dos au club" a-t-il expliqué à Sportitalia. "Je devais jouer un match samedi et donc, je le répète, je ne pouvais pas m'enfuir. C'est difficile de l'expliquer à nos proches, à ceux qui nous aiment, aux enfants qui nous envoient des textos pour nous dire de revenir. Ce matin, ils ont suspendu le championnat et maintenant notre présence devient superflue. À ce stade, nous espérons que l'ambassade et le gouvernement nous aideront à rentrer."