Guerre en Ukraine : la fédération internationale d'athlétisme bannit les sportifs russes et biélorusses de ses compétitions

Au tour de World Athletics (la fédération internationale d'athlétisme) de suivre le mouvement international. Les Russes et les Biélorusses sont désormais bannis de toutes les compétitions d'athlétisme "dans un avenir prévisible et avec effet immédiat", a annoncé l'instance, mardi 1er mars. Elle suit ainsi les recommandations du Comité international olympique, et emboite le pas à d'autres fédérations comme celle du patinage artistique ou celle du hockey sur glace.

Les sportifs de ces deux pays ne participeront donc pas aux Mondiaux en salle de Belgrade (18 au 20 mars), ni à ceux en plein air à Eugene (Oregon) en juillet, précise World Athletics dans un communiqué.

Ainsi, la championne olympique du saut en hauteur de Tokyo en 2021, Maria Lasitskene, ne pourra se rendre à Belgrade pour conquérir un troisième titre mondial en salle. La vice-championne olympique de saut à la perche, Anzhelika Sidorova, doit également renoncer.

The World Athletics Council has today agreed to impose sanctions against the Member Federations of Russia and Belarus as a consequence of the invasion of Ukraine.