Paralympiques 2022 : les athlètes russes et biélorusses autorisés à concourir à Pékin

Le Comité international paralympique (CIP) a décidé de ne pas exclure les sportifs biélorusses et russes des Jeux paralympiques, mercredi 2 mars, à deux jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Pékin.

"Pour décider des mesures à prendre, le conseil d'administration a été guidé par les principes fondamentaux de l'IPC, qui comprennent un engagement envers la neutralité et l'impartialité politiques, et une croyance inébranlable dans le pouvoir transformateur du sport", indique le communiqué du CIP.

Une délégation de 71 athlètes russes était sélectionnée pour ces Jeux. Ils seront admis sous bannière neutre et sous l'égide du Comité paralympique russe. Il en sera de même pour les Biélorusses, qui devront couvrir le drapeau de leur pays pour toutes les compétitions et les cérémonies. Ils ne figureront pas au tableau des médailles.

A l'encontre des recommandations du CIO

Une trentaine d'athlètes ukrainiens issus de disciplines olympiques d'hiver et d'été, avaient cosigné lundi une lettre ouverte adressée aux présidents du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et à celui du CIP, Andrew Parsons. Ils leur demandaient de "suspendre immédiatement les comités olympiques et paralympiques russes et biélorusses".

Le CIO avait pourtant "recommandé" lundi à toutes les fédérations de ne pas autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer à leurs compétitions. Mais il avait également précisé que si cela était impossible "à court terme pour des raisons organisationnelles ou juridiques", les athlètes concernés ne devaient être autorisés à participer que sous drapeau neutre. C'est ce que le CIP a décidé pour ces Jeux de Pékin où sont déjà présentes depuis plusieurs jours les délégations du monde entier.

Avec 24 médailles aux Paralympiques de Pyeongchang en 2018, le Comité paralympique russe avait fini à la 2e place au tableau des médailles, derrière les Etats-Unis, quatre ans après la razzia des 80 médailles récoltées à Sotchi.