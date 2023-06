Football : quels clubs peuvent s'offrir Kylian Mbappé cet été ?

En cas de départ lors du prochain mercato, peu de clubs pourraient cumuler la situation financière et l'intérêt sportif à même de convaincre l'attaquant du PSG et son club.

Il l'a précisé dans son communiqué, et l'a répété dans un entretien mercredi à la Gazzetta dello Sport : Kylian Mbappé n'a pas "demandé ni à être cédé, ni à aller au Real Madrid" et souhaite continuer l'an prochain au PSG. Mais sa situation contractuelle pourrait obliger son club à revoir rapidement ses plans : en annonçant ne pas vouloir lever son option jusqu'en 2025, l'attaquant français, en contrat jusqu'en 2024, sera libre de signer où il veut et gratuitement l'été prochain.

De quoi faire réfléchir le PSG, pour qui le départ libre, après l'avoir acheté 180 millions d'euros en 2017, serait catastrophique en termes d'image et d'attractivité. Christophe Lepetit, économiste du sport au Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges, a bien voulu tenter de décrypter quels clubs ont, financièrement, la capacité de séduire l'attaquant français.

Ils ont les moyens mais Mbappé n'ira pas : la MLS et l'Arabie Saoudite

Kylian Mbappé suivra-t-il les traces de son ancien coéquipier Lionel Messi, annoncé en Arabie Saoudite avant de finalement rejoindre l'Inter Miami, en MLS (Etats-Unis) ? "Non, probablement pas. Mbappé ne partira pas aujourd'hui en MLS, avance Christophe Lepetit. Il faudrait envisager un montage à l'image de celui de Messi, soit pouvoir sortir Mbappé du salary cap en faisant un designated player [recruter un joueur à un salaire libre sans tenir compte des restrictions habituelles]. C'est faisable mais il faudrait que tout le monde soit au diapason pour offrir un niveau de rémunération qu'il espère. C'est une destination qui l'attire plutôt dans une perspective de fin de carrière", évacue l'économiste.

Autre destination possible : l'Arabie Saoudite, son fonds souverain, qui propose des ponts d'or auxquels certains, comme Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, ont déjà cédé. Mais l'hypothèse semble éloignée pour un joueur en pleine force de l'âge, et qui joue actuellement dans un club détenu par le Qatar, rival historique des autres pays du Golfe Persique. "Les aspects géopolitiques sont très importants dans ce type d'opération, donc ça pourrait rentrer en considération ou en tout cas faire en sorte que, si les discussions étaient plus poussées avec ces clubs-là, le PSG soit plus exigeant en termes d'indemnités de transfert", souligne Christophe Lepetit.

Ils peuvent se le permettre mais le projet sportif ne correspond pas : Newcastle et les clubs italiens

En Europe, plusieurs clubs à la manne financière colossale auraient de quoi soutenir le plan Mbappé au niveau financier, à commencer par le nouveau riche Newcastle, désormais détenu par un fonds... saoudien. "Je serais très surpris que Mbappé choisisse Newcastle. Ce qui guide sa réflexion pour un départ éventuel, c'est de rejoindre un projet qui lui permette de gagner à très court terme la Ligue des champions. Je ne suis pas certain que ce soit le cas à Newcastle, dont le projet prendra peut-être un plus de temps", avance Christophe Lepetit.



Autre destination : l'Italie. Revenue en force, la Serie A grignote son retard mais semble encore trop juste pour attirer un joueur de ce calibre. Avec une stratégie axée sur des joueurs nationaux et des coups bien sentis, la tendance n'est pas à l'opulence de l'autre côté des Alpes. "La Juventus est très nettement rentrée dans le rang, le Milan AC est quand même un peu en retrait même s'il a de la masse salariale avec la retraite de Zlatan Ibrahimovic. Je ne suis pas certain que Mbappé ira sur le marché italien car ce n'est pas son intérêt prioritaire, quand bien même ça pourrait être celui du club", poursuit l'économiste.

Ils cochent les cases mais ce n'est pas leur politique habituelle : le Bayern et Liverpool

Annoncé l'été dernier comme une destination possible pour Kylian Mbappé, Liverpool reste une des options les plus crédibles : le club de la Mersey dispose du projet sportif et de la manne financière suffisants pour l'attirer. Seul problème : les Reds n'ont pas pour coutume de placer le salaire d'un joueur largement au-dessus des autres. "C'est un club qui est dans le Top 5 des plus hauts revenus du football mondial. Mais on parle d'un joueur qui se monnaiera extrêmement cher. Ça ne rentre pas dans la stratégie qu'on a l'habitude de voir du côté de Liverpool", indique Christophe Lepetit.

Jamais pressenti pour signer le Français, le Bayern Munich a, lui, peu de chances de se retrouver dans la danse. "Ça ne rentre pas non plus dans la stratégie du Bayern. Pas tellement sur l'aspect sportif, mais plus par rapport à ses habitudes, qui est de prendre de très bons joueurs sur le marché international, mais surtout de se concentrer sur les meilleurs joueurs allemands."



Il a tout pour plaire mais est déjà bien loti : Manchester City

Lui a tout pour séduire Kylian Mbappé : Manchester City vient de remporter la C1, a des finances illimitées, et jouit d'un entraîneur unanimement reconnu. Mais les Cityzens en ont-ils besoin, eux qui sont allés chercher le meilleur joueur de la saison, Erling Haaland, il y a tout juste un an ? "Sur le marché anglais, il y aurait plus de logique à le voir aller du côté de Manchester United ou Liverpool : United avec l'arrivée d'un nouvel investisseur qui semble se profiler, Liverpool qui semble au carrefour entre deux cycles, là où City a déjà préparé ce poste avec le recrutement d'Haaland", détaille l'économiste.

Ils sont placés mais devront batailler : le Real Madrid et Manchester United

Ils sont donc deux, et sans doute plutôt un seul, à pouvoir raisonnablement imaginer Mbappé les rejoindre : Manchester United et surtout le Real Madrid. "Je pencherais pour le Real, et ensuite Liverpool, United, ou City dans cet ordre-là", synthétise Christophe Lepetit. Les Merengues, qui viennent de récupérer Jude Bellingham pour 103 millions d'euros, ont les faveurs affectives du joueur et jouent la montre : "C'est la destination assez naturelle, mais entre destination naturelle et finale, il y a parfois un écart. On verra si déjà Mbappé quitte le club et finira bien au Real."

Enfin, Manchester United peut tenir la corde financièrement, et pourrait lui offrir un statut d'idole à Old Trafford, qui en manque cruellement depuis le départ de Cristiano Ronaldo. "Pourquoi pas Manchester United, qui serait en passe d'être racheté par des fonds qataris, et qui voudra probablement mettre en place un projet sportif très ambitieux. Recruter un joueur comme Mbappé, c'est plutôt une bonne opération", précise l'économiste.

Et le PSG dans tout ça ?

Si tant est que Kylian Mbappé pourrait partir cet été, la tendance n'est pourtant pas à un départ, comme l'a rappelé le joueur. Mais sa situation contractuelle plonge son club dans un dilemme : le garder à tout prix pour maintenir son projet sportif et marketing, ou le laisser partir et affaiblir son pouvoir d'attraction. "Si le PSG veut véritablement céder Mbappé, il y a probablement des négociations longues et âpres qui vont s'engager. Ce qui ne met pas le PSG dans la meilleure situation, surtout en vue de son recrutement", avertit Christophe Lepetit.

Les prétendants devraient donc être multiples, malgré une indemnité de transfert qui pourrait s'élever au-delà des 200 millions d'euros. Le PSG se dirige vers un nouvel été agité. "Aujourd'hui, le PSG est un peu mis sous pression, car Mbappé a fait part de son souhait de quitter éventuellement le club à l'issue de son contrat. C'est un poker menteur, mais celui qui est en position de force, c'est Mbappé", conclut l'économiste.