"C'est énorme !" : avec l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami, les amateurs américains de football espèrent enfin "élever le niveau de jeu" de la MLS

Après la fin de son aventure au PSG, le champion du monde argentin de 35 ans a finalement opté pour la MLS aux Etats-Unis. En Floride, il est attendu de pied ferme.

Ce sera finalement Miami après Paris. Et les supporters de la Major League Soccer sont d'ores et déjà aux anges. Andy Loretta fait parti du "Siege", l'un des fan-clubs du Club Internacional de Fútbol Miami, mieux connu sous le nom de Inter Miami, qui voit désormais ses couleurs portées par Lionel Messi.

Mardi 7 juin, le meneur de jeu a révélé à la presse espagnole sa décision d'aller outre-Atlantique : "J'ai décidé que j'allais à Miami, je n'ai pas (un accord) conclu à 100% ou peut-être qu'il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre voie là-bas (...) C'est le moment d'aller en MLS vivre le football d'une manière différente".

Et Andy savoure : il ne pouvait pas rêver mieux que l'arrivée de l'Argentin, détenteur de sept Ballons d'Or, parti du PSG, où il n'était "pas heureux". "Tout ceux à qui vous posez la question ici à Miami sont très enthousiastes à l'idée que Leo vienne. C'est sans doute le footballeur le plus populaire de la planète aujourd'hui. C'est énorme !", se réjouit-il.

Les défis sportifs de Messi l'Américain

L'arrivée du champion du monde 2022 va forcément profiter à la franchise née en 2018, qui appartient à David Beckham et aux milliardaires américains Jorge et Jose Mas, mais aussi à tout le championnat américain de football, selon ce supporter. "Je pense que c'est aussi ce que se dit le club : il y a un jeune noyau de joueurs dont ils espèrent que Messi les aidera à élever leur niveau de jeu et commencer à produire des résultats plus positifs. On est tous ravis à Miami, c'est certain".

"Ça va attirer beaucoup plus de spectateurs, que ce soit à la télévision ou dans les stades. Et puis, d'un point de vue footballistique, même s'il est peut-être un peu plus lent qu'avant, il a toujours sa qualité, son talent..." Andy Loretta, supporter de l'Inter Miami à franceinfo

Pour boucler le transfert, la franchise de la côte Est - actuelle dernière de MLS dans la conférence Est - a bénéficié des revenus générés par l'accord sur 10 ans conclu pour 2,5 milliards de dollars au printemps entre la MLS et Apple, qui propose sur son service Apple TV+ un abonnement pour suivre le championnat américain. Reste que le défi de Lionel Messi est sportivement grand : car, même à 35 ans, le joueur va devoir élever le niveau du championnat nord-américain, encore bien loin de celui des championnats européens. Et ainsi constituer une publicité hors norme au soccer, avant la Coupe du monde de football 2026, coorganisé par les Etats-Unis avec le Canada et le Mexique.