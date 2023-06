Kylian Mbappé : entre désir d'ailleurs et son engagement au PSG, chronologie d'un départ annoncé

L'attaquant star du PSG a annoncé à son club qu'il n'activerait pas l'année d'option de son contrat, lundi. De quoi relancer les spéculations sur un potentiel départ dès cette année.

Le feuilleton historique entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain s'est totalement rélancé, lundi 12 juin, avec une lettre envoyée par le joueur à son club, dans laquelle il explique qu'il ne souhaite pas rester pour la saison 2024-2025. Dans la foulée, le club parisien a menacé de vendre son joueur dès cet été sans attendre la fin de son contrat à l'été 2024. Un énième rebondissement dans une relation mouvementée.

Mai 2019 : une première mention de départ formulée aux trophées UNFP

Lors de la grande messe du football français, Kylian Mbappé lâche une bombe inattendue. Alors qu'il a reçu deux trophées, ceux du meilleur espoir et du meilleur joueur, le Bondysien s'exprime dans son discours de remerciement sur son avenir : "C’est un moment important pour moi. Un tournant dans ma carrière, le moment d’avoir plus de responsabilités. Ce sera peut-être au PSG, avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs, avec un nouveau projet." En deux mots, Mbappé a ouvert pour la première fois la porte à un départ du club, alors qu'il lui reste trois ans de contrat avec Paris. Et alors même qu'il avait affirmé au micro de Téléfoot, deux mois plus tôt, qu'il "[serait] là la saison prochaine, c’est sûr même".

Été 2021 : Mbappé et Paris ouvrent la porte à un départ

Cet été-là, pour la première fois, les deux parties envisagent un départ. À l’affût, le Real Madrid formule au courant du mois d'août deux offres pour le joueur de 23 ans, de 160 puis de 180 millions d'euros. "S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions”, déclare le directeur sportif du PSG, Leonardo. En octobre, le joueur s'exprime sur cette envie de départ au micro de RMC. “Avant l’Euro, j’ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l’Euro, j’ai dit que je voulais partir [...] Je pensais que mon aventure avec le PSG était terminée." Lors du premier match à domicile de la saison, contre Strasbourg, il est accueilli par les sifflets du Parc des Princes.

Mai 2022 : la prolongation en grande pompe

Après des mois de discussions et de négociations avec le PSG, mais aussi avec le Real Madrid en parallèle, Kylian Mbappé finit par trancher. Il décide de prolonger avec Paris pour deux ans supplémentaire et une option d'un an. Le natif de Bondy impose toutefois ses conditions sur le plan sportif d'abord, en liant notamment son avenir à celui du portugais Luis Campos, qu'il a côtoyé à ses débuts à Monaco et dont il est resté très proche.

Il exige en effet que ce dernier devienne directeur sportif du club, en remplacement de Leonardo. Des conditions de salaire sont également ajoutées au contrat : 6 millions d'euros brut par mois, et des primes supplémentaires. Une fois l'accord scellé, Mbappé déclare devant les supporters du Parc juste avant la dernière journée de Ligue 1 : "J’ai toujours dit que Paris, c’était ma maison."



Octobre 2022 : tremblement de terre avant le mercato d'hiver

La nouvelle crée la surprise. Cinq mois après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé à Paris, célébrée avec faste, le journal Marca d'abord, puis L'Equipe, remet en doute la suite de la saison de l'attaquant tricolore dans la Capitale. Ces médias affirment que Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG, et ce, dès le mois de janvier, lors du mercato d’hiver (du 1er au 31 janvier). D'après eux, le joueur se sent trahi par la direction du club, et estime que les promesses faites quelques mois plus tôt n’ont pas été tenues : en première ligne le mercato d’été, son positionnement sur le terrain, sa place au sein du fameux projet pourtant conçu autour de lui. La nouvelle se répand dans la presse juste avant le match de C1 contre Benfica (1-1). Quelques jours plus tard, Kylian Mbappé dément les rumeurs.

Mars 2023 : comme un signe de rupture...

Si l'envie d'ailleurs semblait derrière lui, l’élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, face au Bayern Munich a du mal à passer. "Je l’ai dit en début de saison lors de la première conférence de presse de C1 qu’on allait faire notre maximum. Notre maximum c’est ça, c’est la vérité", tâcle-t-il après cette nouvelle défaite parisienne sur la scène européenne. Malgré des recrutements toujours plus grandioses, le club sous gouvernance qatarie bute encore en C1 et ne parvient toujours pas à soulever le trophée tant espéré par Paris et attendu par Mbappé.

Mai 2023 : ... avant une nouvelle mise au point

La déception de l'élimination digérée, Kylian Mbappé rassure les supporters parisiens sur son avenir proche lors de la cérémonie des récompenses UNFP, lors de laquelle il est nommé meilleur joueur de la saison de Ligue 1. "J'ai un contrat, l'année prochaine je serai là", a-t-il assuré. Sans toutefois évoquer l'option de la saison supplémentaire activable à la discrétion du joueur.

Juin 2023 : un divorce inéluctable ?

Après cette prise de parole, le PSG semblait davantage confiant quant à ses chances de garder Kylian Mbappé dans ses rangs. Mais c'était sans compter une nouvelle action du joueur. Selon les informations de la direction des sports de Radio France, Kylian Mbappé a envoyé lundi 12 juin aux médias une lettre annonçant sa volonté de ne pas lever cette fameuse option d'un an de son contrat. Une lettre que le club n'a reçue dans un second temps, créant de la stupéfaction et de l'agacement quant à cette méthode.