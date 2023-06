Ligue des champions : Manchester City, un nouveau riche qui entre dans un nouveau monde

En remportant la finale de la Ligue des champions samedi contre l’Inter Milan (1-0), Manchester City a rejoint le cercle restreint des clubs vainqueurs de la C1. Un statut que les Cityzens attendaient depuis quinze ans.

Cette fois, plus personne ne pourra se moquer de Manchester City et de ses millions d'euros dépensés pour rien. Comme le Paris Saint-Germain, malheureux en Ligue des champions depuis des années, le club anglais visait depuis plus de dix ans une victoire dans la plus grande des compétitions européennes. Les Cityzens y sont enfin parvenus, samedi 10 juin, en s'imposant à Istanbul contre l'Inter Milan, en finale de la C1 (1-0). Une victoire qui fait passer le nouveau riche dans un nouveau monde.

Depuis plusieurs saisons, Manchester City était évidemment un grand d'Europe. Le club anglais a connu des demi-finales de C1 en 2016 et 2022, une finale perdue en 2021 contre Chelsea (0-1). Club quelconque de Premier League au milieu des années 2000, habitué à vivre dans l'ombre de Manchester United pendant des décennies, Manchester City a vécu un chamboulement en 2008 avec le rachat du club par un fonds d'investissement public des Emirats arabes unis.

Le football européen avait déjà connu l'émergence de nouveaux riches, avec Chelsea et son oligarque russe Roman Abramovitch. Il a appris à connaître ceux dopés par l'argent du Golfe, les Émiratis à City, les Qatariens au PSG et les Saoudiens, plus récemment, à Newcastle. Depuis quinze ans, les dirigeants mancuniens ont ainsi dépensés 2,3 milliards d'euros sur le marché des transferts et City possède l'effectif le plus cher de la planète football.

"Si tu veux que ton club soit respecté, tu dois remporter ce trophée"

Malgré les nombreuses victoires ces dernières années en Premier League, il manquait tout de même à Manchester City un titre à son palmarès pour se faire une place : la C1. "Si tu veux que ton club soit respecté de toutes les autres grandes équipes du continent, tu dois remporter ce trophée", analysait Yaya Touré, ancien vainqueur de la compétition avec le FC Barcelone et ex-joueur de Manchester City, en mai dernier.

"On a beaucoup travaillé pour gagner cette compétition qui nous manquait", assurait Bernardo Silva au micro de Canal+ à l'issue de la finale. "Toutes ces personnes dans les tribunes le méritent, elles attendent depuis je ne sais combien de temps : 20, 30 ou 40 ans…", savourait Rodri, buteur lors de la finale, au micro de BT Sport.

2 - Manchester n'est que la deuxième ville à compter 2 vainqueurs différents de la C1, après… Milan. Cityzens. #UCLfinal #MCIINT pic.twitter.com/O6rKO8CZws — OptaJean (@OptaJean) June 10, 2023

Après avoir longtemps patienté, City a donc basculé dans un nouveau monde : il est devenu le 23e club de l'histoire à avoir gagné la Ligue des champions, le premier vainqueur inédit de la compétition depuis Chelsea en 2012. Ce succès, le club anglais est surtout allé le chercher intelligemment.

Le début d'une nouvelle ère

La méthode City détone des autres grands clubs européens. Certes, le club anglais a dépensé sans compter ces dernières saisons, mais le board du club a également réfléchi à la meilleure manière d'utiliser cet argent. Malgré la succession d'échecs de Pep Guardiola en C1, la direction de Manchester City lui a maintenu sa confiance à l'entraîneur espagnol.

Ce dernier n'a jamais caché sa reconnaissance envers la confiance de ses dirigeants. En plus de la coupe aux grandes oreilles, Manchester City a aussi réalisé un triplé historique en remportant également la Premier League et la FA Cup cette saison. Seul son rival Manchester United l'avait fait dans l'histoire du football anglais, en 1999. "Je ne pensais pas faire le triplé, mais c'est pour ça que je suis venu ici", savourait Erling Haaland après la finale, samedi au micro de Canal+.

Le football européen vit un tournant et l'arrivée sur le toit de l'Europe du club anglais restera comme un marqueur historique. Après Manchester City aujourd'hui, le Paris Saint-Germain pour demain ?