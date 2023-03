Guerre en Ukraine : retour sur 13 mois de tergiversations autour de l'exclusion des athlètes russes et biélorusses du sport international

Le Comité international olympique (CIO) a décidé, mardi de laisser aux fédération internationales le soin de réintégrer ou pas les athlètes russes et biélorusses dans leurs compétitions, à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024.

En décidant d'ouvrir la possibilité d'un retour des athlètes russes et biélorusses, le Comité international olympique, réuni à Lausanne le mardi 28 mars, a mis fin à plus d'un an de mise au ban des sportifs de ces deux nations. Le CIO recommande leur réintégration aux compétitions, sous bannière neutre, en tant qu'athlète individuel, et à condition de ne pas soutenir la guerre en Ukraine.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, les sportifs russes et biélorusses ont été peu à peu exclus des compétitions internationales, hormis en tennis où ils ont pu continuer leur activité sous bannière neutre. Avec cette décision, le CIO laisse aux fédérations internationales le soin de décider si elles réintègrent ou pas les Russes et les Biélorusses. Dernièrement, l'escrime avait déjà annoncé leur réintégration pour avril, alors que l'athlétisme a maintenu leur exclusion.

28 février 2022 : le CIO emboîte le pas de la Fifa

Alors que l'UEFA a décidé de déplacer la finale de la Ligue des champions de Saint-Pétersbourg à Paris quelques jours plus tôt, la Fifa décide à son tour d'exclure la Russie de la Coupe du monde au Qatar. Les instances du football ont rapidement réagi, et le Comité international olympique s'exprime, dans un communiqué, en recommandant de "ne pas inviter ou autoriser la participation d'athlètes et d'officiels russes et biélorusses à des compétitions internationales."

3 mars 2022 : les athlètes paralympiques exclus à la veille des Jeux d'hiver

Le Comité international paralympique décide d'exclure les athlètes russes des Jeux paralympiques 2022, en Chine, à la veille du début des épreuves. "Le CIP croit que le sport et la politique ne devraient pas se mélanger, mais, que nous le voulions ou non, l'écho de la guerre est aussi arrivé jusqu'aux Jeux, écrit l'instance. (...) Nous sommes désolés pour l'impact sur les athlètes russes et biélorusses. Mais c'est ce que nous devons faire pour garder un environnement sûr dans le village olympique."

15 avril 2022 : le Mondial de volley retiré à la Russie

La Fédération internationale de volley décide de retirer l'organisation du Mondial à la Russie, pour le confier à la Pologne et à la Slovénie. Elle exclut, dans le même temps, la Russie de la compétition, et repêche l'Ukraine, au classement mondial "le plus élevé parmi les nations non-qualifiées", pour la remplacer.

20 avril 2022 : pas de Wimbledon pour Daniil Medvedev, ses compatriotes et les Biélorusses

Alors que les tournois ATP et WTA s'étaient contentés d'imposer une bannière neutre pour les joueurs russes et biélorusses, le tournoi de Wimbledon décide de les exclure. "Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou biélorusses", justifient les organisateurs. Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, est concerné.

26 janvier 2023 : le CIO ouvre la voie à leur réintégration

Le CIO entrouvre la possibilité d'un retour des athlètes russes et biélorusses dans le sport mondial. Une telle décision reviendra aux fédérations internationales, "seules autorités pouvant régir les compétitions internationales dans leur sport", explique l'instance dans un communiqué, alors qu'elle a entamé en décembre 2022 une série de consultations pour organiser leur retour, au nom de la "mission unificatrice" du sport.

10 mars 2023 : la fédération d'escrime est la première à réintégrer des athlètes russes

La Fédération internationale d'escrime est la première à réintégrer les athlètes russes et biélorusses à ses compétitions, à partir d'avril. Ils vont donc pouvoir participer à la période de qualification pour les Jeux de Paris 2024, qui débute en avril, avec huit étapes de Coupe du monde, un championnat du monde et un championnat d'Europe d'ici mars 2024. Ils pourront participer à toutes ces manifestations sportives sous bannière neutre.

23 mars 2023 : Wolrd Athletics reste ferme

Contrairement à la fédération internationale d'escrime, celle d'athlétisme, World Athletics, maintient l'exclusion des athlètes russes et biélorusses. Ils restent interdits de compétition, mais la Fédération russe d'athlétisme, qui était jusque là suspendue à la suite d'un scandale de dopage depuis plus de sept ans, est réintégrée au conseil de l'instance.

28 mars 2023 : le CIO recommande leur retour

Alors que les périodes de qualification olympique doivent débuter, le CIO était appelé à trancher. Par la voix de son président Thomas Bach, l'instance recommande aux fédérations internationales de réintégrer les athlètes russes et biélorusses, qui ne pourront concourir "qu'en tant qu'athlètes individuels neutres", et donc pas en équipe. Ils ne doivent ni soutenir la guerre, ni participer activement au personnel d'encadrement, ni être sous contrat avec l'une des deux armées, et enfin "satisfaire à toutes les exigences en matière de lutte contre le dopage qui leur sont applicables", précise l'organisation. Aucune décision n'a été prise quant à leur participation aux Jeux de Paris 2024.