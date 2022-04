Info franceinfo Wimbledon : les joueurs russes et biélorusses exclus du tournoi

Aucun joueur de tennis russe ou biélorusse ne participera au tournoi de Wimbledon qui se tient du 27 juin au 10 juillet 2022 en Angleterre, selon les informations de franceinfo, mercredi 20 avril, confirmant les informations du quotidien britannique The Times et de la BBC.

En raison de la guerre en Ukraine et en accord avec le gouvernement britannique, les organisateurs ont décidé d'exclure quelques-uns des meilleurs joueurs de tennis du monde, notamment le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev et le 8e, Andrey Rublev. Chez les femmes, Anastasia Pavlyuchenkova,15e mondiale, est également exclue, tout comme la Biélorusse Victoria Azarenka,18e.

Les organisateurs de Wimbledon sont les premiers à prendre une telle décision. En individuel, les tournoi ATP et WTA s'étaient contentés d'imposer une bannière neutre. Les joueurs russes et biélorusses ont déjà été écartés des compétitions par équipe. Il est vraissemblable qu'ils ne participeront à aucun tournoi sur le sol britannique, notamment celui du Queen's, prévu du 13 au 19 juin 2022, juste après Roland Garros.

Tennis Plays for Peace is a joint initiative across tennis to support the humanitarian relief efforts in Ukraine.



