Volley : le Mondial 2022, initialement prévu en Russie, se déroulera en Pologne et en Slovénie

Le Mondial 2022 de volley-ball masculin aura finalement lieu en Pologne et en Slovénie, a annoncé vendredi 15 avril la Fédération internationale (FIVB) dans un communiqué. La Russie, initialement organisatrice, avait été exclue le 1er mars en raison de l'invasion militaire de l'Ukraine.

POLAND & SLOVENIA !



The 2 countries will host the relocated FIVB Volleyball Men’s World Championship 2022.



In a clear demonstration of European solidarity, one or several more European nations to join & in hosting the event



Full story https://t.co/XDw0KQLaPJ pic.twitter.com/AyP3QaN6VN