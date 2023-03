Athlétisme : les athlètes russes et biélorusses restent "exclus" des compétitions

World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, a pris sa décision, jeudi, concernant le maintien ou non de l'exclusion des Russes et Biélorusses.

À moins d'un an et demi des Jeux olympiques de Paris, le président de la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics), Sebastian Coe, a décidé, jeudi 23 mars, de maintenir l'exclusion des Russes et Biélorusses des compétitions internationales d'athlétisme dans un "futur proche" en raison de la guerre en Ukraine.

Toutefois, le Conseil de la fédération internationale a décidé de réintégrer la Fédération russe d'athlétisme, qui était jusqu'à alors suspendue à la suite d'un scandale de dopage depuis plus de sept ans. Mais cette décision ne change pas grand-chose. Les athlètes russes et biélorusses restent pour l'heure interdits de compétition, cette fois-ci à cause de l'invasion russe en Ukraine.

Une choix qui n'est pas encore ferme

Après avoir "recommandé" en février 2022 leur exclusion des compétitions internationales, le Comité international olympique (CIO) avait souhaité fin janvier "explorer des moyens" de ramener les sportifs russes et biélorusses dans le giron du sport mondial, sous bannière neutre, pour peu qu'ils n'aient "pas activement soutenu la guerre en Ukraine".

Bien que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait demandé l'exclusion des Russes des prochains Jeux olympiques, le 24 janvier dernier, s'adressant directement à son homologue français Emmanuel Macron, "la grande majorité" des interlocuteurs consultés par le CIO estime "qu'aucun(e) athlète ne devrait être interdit(e) de compétition sur la seule base de son passeport", insiste l'instance olympique.