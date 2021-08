JO 2021 : basket, hand, volley… Le programme complet des demi-finales des cinq équipes de France jeudi et vendredi

Après avoir passé les quarts de finale sans embûches, les cinq équipes françaises engagées en basket, hand et volley vont disputer leurs demi-finales jeudi 5 et vendredi 6 août. En cas de victoire, elles rejoindront les finales et s'assureront de monter sur l'une des deux premières marches du podium. En basket féminin, handball féminin et volley, les Français retrouvent des adversaires déjà croisés à Tokyo. Les Bleus du basket auront fort à faire pour sortir la Slovénie de Luka Doncic et les handballeurs tricolores devront trouver la faille face à l'Egypte.

Basket

Tableau masculin : France-Slovénie, jeudi 5 août à 13 heures (heure française)



Après une très bonne entame de tournoi, avec une victoire de prestige face aux Etats-Unis, les Bleus se sont qualifiés pour le dernier carré du tournoi olympique pour la première fois depuis 2000. En quarts de finale, les Italiens les ont mis en difficulté durant la première mi-temps, mais les hommes de Vincent Collet se sont rassurés dans les deux derniers quart-temps pour finalement s'imposer 75-84.

La tâche s'annonce donc compliquée pour les basketteurs français pour cette demi-finale qui les oppose à la Slovénie du redouté Luka Doncic. L'ailier des Mavericks de Dallas est le meilleur marqueur du tournoi (105 points), le deuxième joueur en nombre de rebonds (40) et en passes décisives (32). Il porte son équipe, qui est la meilleure attaque du tournoi avec 105 points inscrits en moyenne. Pour l'emporter, les Bleus devront, comme depuis le début des JO, être solides en défense et museler les Slovènes.

Tableau féminin : Japon-France, vendredi 6 août à 13 heures (heure française)

Bis repetita pour les Bleues. Battues 74-70 par le Japon en phase de groupes, les basketteuses tricolores retrouvent les Japonaises en demi-finales. Pour atteindre ce stade de la compétition, les joueuses de Valérie Garnier ont empoché leur ticket pour les quarts en s'inclinant de peu contre les Etats-Unis et en s'imposant contre les Espagnoles, vice-championnes olympiques.

Les Bleues restent sur trois défaites consécutives face aux Japonaises, une équipe théoriquement inférieure sur le papier. Lors de leur rencontre à Tokyo, le 27 juillet dernier, elles avaient souffert face à la pression mise par les joueuses nippones. Ces dernières ont créé la surprise en éliminant la Belgique au tour précédent et les basketteuses tricolores devront faire preuve d'autant d'application que face à l'Espagne pour s'assurer une médaille.

Handball

Tableau masculin : France-Egypte, jeudi 5 août à 10 heures (heure française)

Facilement vainqueurs du Bahreïn (42-28), les Bleus vont tenter de rejoindre une quatrième finale consécutive aux Jeux olympiques. Mais sur leur chemin, les Egyptiens entendent bien, eux-aussi, décrocher une médaille. Première équipe africaine à rejoindre le dernier carré des Jeux, l'Egypte est une nation qui monte dans le handball mondial.

Les Bleus doivent s'attendre à un match accroché face aux Pharaons, qui ont fait tomber l'Allemagne (31-26) en quarts de finale. La France, équipe la plus adroite du tournoi (73% de tirs convertis), va faire face aux deux gardiens les plus efficaces à Tokyo, Mohamed Eltayar et Karim Hendawy (33% d'arrêts). En match de préparation avant les Jeux, les Bleus s'étaient imposés 31-30 sur un penalty au buzzer.

Tableau féminin : France-Suède, vendredi 6 août à 10 heures (heure française)

Conquérantes et solides défensivement face aux Pays-Bas, les Bleues du hand se sont qualifiées pour le dernier carré des Jeux olympiques pour la troisième fois de leur histoire.

Comme les basketteuses tricolores, les handballeuses retrouvent un adversaire qu'elles ont déjà croisé à Tokyo : la Suède. Leur première rencontre s'était terminée sur un match nul (28-28), promettant une rencontre serrée. Pour l'emporter, les Bleues devront se montrer efficaces dans les moments décisifs et convertir leurs occasions, alors qu'elles avaient manqué un jet de 7 mètres à la dernière seconde face aux Suédoises. Elles devront aussi limiter l'influence de Carin Strömberg, meilleure passeuse des Jeux et déjà auteure de 30 buts.

Volley

France-Argentine, jeudi 5 août à 14 heures (heure française)

Les Bleus du volley retrouvent, eux aussi, un adversaire déjà affronté lors des phases de poules : l'Argentine. Les hommes de Laurent Tillie auront à coeur de prendre leur revanche puisqu'ils s'étaient inclinés, de justesse, 3-2 (23-25, 25-17, 25-20, 15-25, 15-13).

Pour leur première demi-finale olympique, les Bleus arrivent avec l'étiquette d'un sérieux outsider pour la médaille. Ils viennent de renverser la Pologne, double championne du monde en titre (3-2) en quarts de finale. Du côté des Argentins, qui ont difficilement triomphé de l'Italie, le principal danger se nomme Bruno Lima, le meilleur marqueur du tournoi (116 points) et excellent au service. Mais la France dispose aussi d'attaquant très efficaces avec Jean Patry et Trévor Clévenot, qui ont des arguments à faire valoir pour tenter de monter du le podium.