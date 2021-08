JO 2021 - Basket : les Bleus battent difficilement les Italiens et filent en demi-finales pour jouer la Slovénie de Doncic

Dans la douleur, les Bleus se sont imposés (84-75) face à l'Italie mardi et ont décroché leur ticket pour les demi-finales.

Les leaders des Bleus ont encore une fois répondu présent. Portée par un Nicolas Batum des grands jours, l'équipe de France masculine de basket s'est imposée face à l'Italie (84-75) en quarts de finale des Jeux olympiques, mardi 3 août. Les joueurs de Vincent Collet affronteront jeudi (13 heures, heure française), en demi-finales, la Slovénie de Luka Doncic, vainqueure de l'Allemagne en quarts et elle aussi invaincue dans le tournoi olympique.

Les Bleus ont mal démarré la rencontre, dominés par les Italiens dans le premier quart-temps (25-20). Trop justes en défense, les Français ont manqué d’agressivité et ont commis dix turn-overs en première période. Adroite aux tirs, la Nazionale a profité des nombreuses erreurs des Bleus pour rester dans le match, voire même prendre l'avantage en s'offrant des contre-attaques et des shoots ouverts.

Batum l’atout clé

Si le troisième quart-temps a permis aux Bleus de prendre le large (64-54), les Transalpins ne se sont pas avoués vaincus. Les Français sont retombés dans leurs travers et se sont fait très peur dans le quatrième quart-temps, enchaînant les pertes de balle (20 au total sur toute la durée du match) et offrant aux Italiens la possibilité de revenir au score (73-73 à 2:35 de la fin).

Les énormes prestations d’Evan Fournier (21 points), Rudy Gobert (22 points), mais surtout de Nicolas Batum ont permis à la France de prendre les commandes en toute fin de rencontre. L’ailier des Los Angeles Clippers s’est très vite imposé comme l’artisan majeur de la victoire des Bleus, présent aussi bien en défense (14 rebonds, 2 contres), qu’en attaque (15 points).

L’équipe de France n’était pas parvenue à atteindre les demi-finales du tournoi depuis les Jeux olympiques de Sydney en 2000. Il s'agira de la quatrième demi-finale de son histoire. Et c'est un énorme morceau qui l'attend, jeudi, dans sa course à la médaille. Les Bleus n'auront pas le droit à l'erreur et devront faire preuve d'une grande agressivité en défense pour espérer stopper la star slovène Luka Doncic.