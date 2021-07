Luka Doncic n'en finit plus de banaliser les performances d'exception. Le basketteur slovène de 22 ans régale la NBA (et les Dallas Mavericks) depuis plusieurs années, après avoir tout gagné sur les parquets européens (avec le Real Madrid). Et en sélection, ce n'est pas mal non plus. Sacré champion d'Europe avec la Slovénie en 2017, Luka Doncic a permis à son pays de se qualifier in extremis il y a trois semaines pour les JO de Tokyo.

Pour leur entrée dans la compétition, lundi 26 juillet, les Slovènes étaient opposés à l'Argentine (groupe C) et Luka Doncic a sorti le grand jeu pour son premier rendez-vous olympique. Un véritable récital pour offrir la victoire à son équipe (118-100) : 48 points, dont 31 en première période ! Soit le deuxième plus grand total de points pour un joueur dans l'histoire des Jeux (derrière les 55 points du Brésilien Oscar Schmidt en 1988).

Il faut ajouter à cela 11 rebonds, 5 passes et 3 contres pour une feuille de stats bien remplie. Le tout en seulement 31 minutes. Les superlatifs manquent déjà. Et pourtant, l'aventure olympique du phénomène ne fait que commencer.