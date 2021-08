JO 2021 - Handball féminin : la France écrase les Pays-Bas en quarts de finale et file vers le dernier carré du tournoi olympique

Une qualification haut la main. À l'instar des joueurs de Guillaume Gille, les Bleues du hand filent en demi-finales du tournoi olympique. Emmenées par Laura Flippes, elles se sont imposées en quarts de finale face aux Pays-Bas (32-22), mercredi 4 août à Tokyo.

Dans un match maîtrisé de bout en bout après avoir pris le large dès les premières minutes de jeu, les coéquipières d'Allison Pineau ont tenu leurs adversaires à distance jusqu'à la fin de la rencontre. Les Françaises, médaillées d'argent à Rio, tenteront d'atteindre leur deuxième finale olympique consécutive vendredi face aux Suédoises.

Un premier quart d'heure parfait

Face aux Néerlandaises, les championnes du monde en titre qui n'avaient concédé qu'une seule défaite face à la Norvège en phase de groupe, la tâche s'annonçait pourtant compliquée. Mais les Bleues ont montré un visage bien plus conquérant que lors des poules. Transformées depuis leur victoire face au Brésil, elles ont pris les devants très rapidement dans la rencontre. Bien en place en défense et précises en contre (cinq buts inscrits sur des interceptions en première période), les Françaises n'ont laissé que très peu de place à leurs adversaires.

Les Bleues peuvent remercier leur gardienne Amandine Leynaud, véritable mur dans les cages. Tout comme Cléopâtre Darleux face au Brésil, "Doudou" a multiplié les parades précieuses (75% d'efficacité sur les douze premières minutes, 51% sur l'ensemble du match). Infranchissable pendant près de huit minutes, la portière a permis à son équipe de mener de neuf buts au quart d'heure de jeu. Malgré quelques tirs manqués des Bleues avant la mi-temps, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont maintenu leur avance, repartant aux vestiaires sur le score de 19-11.

Une rencontre tout en maîtrise

Jamais vraiment inquiétées, les Bleues ont ensuite déroulé. Bien que plus brouillonnes dans les premiers instants de la deuxième période, elles se sont bien reprises et ont su contenir les ardeurs bataves. Face à une équipe des Pays-Bas agacée (quatre exclusions de 2 minutes) et sans solution, les Françaises ont même creusé l'écart, jusqu'à disposer de dix buts d'avance à cinq minutes de la fin – un retard que les Néerlandaises ne sont pas parvenues à remonter (32-22). Calmes et sereines, les coéquipières de Coralie Lassource ont fait parler leur expérience, face à des Oranje qui en ont peut être manqué : malgré leur titre de championnes du monde, les Bataves ne participaient qu'à leur deuxième tournoi olympique.

C'est donc pleines de confiance que les joueuses d'Olivier Krumbholz retrouveront les Suédoises pour une place en finale, vendredi 6 août. Une rencontre qui aura un parfum de revanche : alors que les deux équipes s'étaient neutralisées (28-28) lors du match de poule le 29 juillet dernier, en demies, l'une d'elle ressortira forcément vainqueur.