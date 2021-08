JO 2021 – Handball : match référence des Bleues face au Brésil pour s'offrir une place en quarts

Elle paraissait insaisissable. Après trois matchs sans victoire, les Bleues se sont arrachées pour décrocher leur place en quarts de finale en s’imposant 29-22 contre le Brésil, lundi 2 août.

Les handballeuses tricolores ont fini par se dépêtrer du scénario frustrant qui leur collait aux basques depuis le début des Jeux. Des entames plus ou moins propres, un score à l’avantage des Bleues à la mi-temps sauf face à l’Espagne (12-12), un second acte où les approximations se multiplient et où les festivals d’arrêts d’Amandine Leynaud et Cléopâtre Darleux dans les cages ne suffisent pas toujours à sauver la patrie.

Enragées en défense

Malgré deux tirs qui se sont fracassés sur les poteaux dès l’entame, la longue passe de Grace Zaadi pour son ailière qui a filé en touche, le marcher sur l’action suivante et un 2/5 au tir en six minutes de jeu, la pièce est cette fois tombée du bon côté. Les Bleues tiennent même leur match référence. Emmenées par des missiles de Coralie Lassource (4/6) et Océane Sercien Ugolin (3/5), des buts tout en finesse et une gestion parfaite des temps faibles par l’expérimentée Allison Pineau, les Bleues ont viré +6 à la pause. Un matelas qu'elles ont cette fois su préserver jusqu'au bout.

C'est en défense que les Françaises ont remporté leur match. A chaque fois que les Brésiliennes pensaient sortir la tête de l’eau, les Bleues réalisaient un contre digne des volleyeurs, une interception du bout des doigts ou un arrêt décisif. Cléopâtre Darleux a particulièrement brillé avec neuf arrêts sur 20 tirs. Les Bleues se sont fait peur, mais ont préservé l'essentiel : le rêve d'une médaille olympique court toujours.