DIRECT. JO 2021 : l’entrée en lice de Koumba Larroque, Bigot vise la finale, dernière chance pour les Bleues en basket et hand… Suivez la matinée de lundi à Tokyo

On débute la deuxième et dernière semaine de ces JO de Tokyo avec deux matchs couperets pour les Bleues. Au bord du gouffre, les handballeuses doivent absolument s’imposer face au Brésil (à partir de 4 heures) pour décrocher une place en quarts. En basketball, les Bleues peuvent se permettre de s'incliner face à la Team USA… mais pas de plus de 14 points, sinon leurs chances de qualifications en quarts seraient réellement compromises (à partir de 6h30).

Championne d’Europe en lutte en mars chez les 68 kilos, Koumba Larroque fait partie des vraies chances de médaille tricolore de la deuxième semaine. Elle commence ses premiers Jeux par un huitième de finale, à suivre à partir de 4h30, avant un éventuel quart quelques heures plus tard.