DIRECT. JO 2021 : quarts de finale en hand et basket féminin, deux chances en escalade, Nicolas Delmotte vise la médaille en saut d’obstacle… Suivez la journée de mercredi à Tokyo

La médaille est par ailleurs quasi assurée pour Camille Lecointre et Aloïse Retornaz en dériveur double féminin.

Après les hommes, qualifiés en demi-finale des tournois de basketball, handball et volley ce sera au tour des femmes de faire le travail, mercredi 4 août. Les handballeuses sont les premières à entrer sur le terrain, à partir de 13h45, face aux Pays-Bas. Qualifiées de justesse grâce à leur victoire contre le Brésil, les Bleues vont devoir de nouveau élever leur niveau de jeu puisqu'elles affrontent les championnes du monde en titre.

Même combat pour les basketteuses. Sorties in extremis de leur groupe malgré deux défaites en trois matchs, les joueuses de Valérie Garnier affrontent les Espagnoles, toujours invaincues dans ce tournoi olympique et qui n’ont plus perdu contre la France en match officiel depuis 2015. Un choc à suivre à partir de 14h.

Grande chance de médaille, la Française Julia Chanourdie lance son aventure olympique en escalade à partir de 10h. Elle sera accompagnée par une autre française, la Stéphanoise Anouck Jaubert.

Enfin, Nicolas Delmotte sera le seul représentant français en finale du concours de saut d'obstacles, lui qui a réalisé un sans-faute en qualifications