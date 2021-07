DIRECT. JO 2021 - Volley : la France remporte le premier set face à l'Argentine

Déjà la troisième rencontre pour nos Bleus. Après une lourde défaite face aux États-Unis et une victoire sans trembler face à la Tunisie, les Français poursuivent leur parcours dans "la poule de la mort" contre l'Argentine, mercredi 28 juillet (7h20). Les joueurs de Laurent Tillie, qui avaient battu les Argentins en Ligue des Nations en juin dernier, devront s'assurer une victoire de plus face aux Argentins pour espérer atteindre les quarts de finale et aller le plus loin possible dans la compétition. Suivez le match en direct !