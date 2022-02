JO d'hiver 2022 : Braisaz-Bouchet, Papadakis-Cizeron, Fillon Maillet, Noël... Toutes les médailles françaises à Pékin en vidéo

Au soir du vendredi 18 février, la délégation française compte quatorze médailles : cinq en or, sept en argent et deux en bronze. Revivez chacune d'entre elles dans les conditions du direct.

Or

• Biathlon - individuel : Quentin Fillon Maillet

Le premier sacre tricolore à Pékin, c'est lui qui l'a décroché, le 8 février. Après être passé au travers des Jeux de Pyeongchang en 2018, Quentin Fillon Maillet a rapidement marqué son territoire aux JO 2022. En individuel, format sur lequel il n'avait jamais triomphé, le Jurassien a réalisé un numéro sur les skis pour devancer Johannes Boe et tout le reste de la concurrence.

• Biathlon - poursuite : Quentin Fillon Maillet

Il n'était pas rassasié. Seulement cinq jours après sa première médaille d'or olympique, Quentin Fillon Maillet a remis le couvert sur la poursuite. Un 20/20 au tir malgré des conditions de course difficiles lui permet de décrocher sa quatrième médaille à Pékin, le 13 février, et ainsi de devenir le premier sportif tricolore à repartir d'une édition des Jeux d'hiver avec quatre breloques autour du cou. Petit spoiler, ce ne sera pas la dernière de cette édition.

• Patinage artistique - danse sur glace : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Deux records du monde et enfin l'or olympique. Quatre ans après la déception de Pyeongchang et une médaille d'argent mal digérée, le couple Papadakis-Cizeron est monté sur le toit de l'Olympe le 14 février 2022. Après quatre titres de champions du monde, cinq de champions d'Europe, ils ont désormais tout gagné.

• Ski alpin - slalom : Clément Noël

Depuis longtemps, Clément Noël était attendu au sommet. À 24 ans, après trois années terminées à la deuxième place du classement de Coupe du monde de slalom, il espérait franchir une étape. Mais son début de saison, avec une seule victoire (son seul podium), avait craquelé sa confiance. Elle est revenue à point nommé, lors d'une seconde manche olympique de toute beauté, récompensée par la médaille d'or.

• Biathlon - mass start : Justine Braisaz-Bouchet

Elle a attendu la dernière épreuve de ces Jeux olympiques pour s'emparer de sa première médaille olympique individuelle. Justine Braisaz-Bouchet a réalisé une énorme performance pour s'emparer de la médaille d'or, au terme d'une course folle, où le vent lui a permis de se relancer dans la course au podium. À 25 ans, elle avait fini 40e de l'individuel, 48e du sprint, mais avait préféré faire l'impasse sur la poursuite pour mieux se donner une chance sur cette mass start. Elle en a tiré les bénéfices. Au prix d'un énorme effort sur les skis et d'une meilleure adresse à la carabine, elle s'est offert sa deuxième médaille individuelle en carrière, après le bronze en individuel au Mondial 2019.

Argent

• Biathlon - relais mixte : Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin

Il n'aura fallu attendre que le deuxième jour des Jeux de Pékin pour voir la délégation française débloquer son compteur. Le 5 février, le relais mixte a lancé la moisson du biathlon français en Chine. Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin ont cependant dû se contenter de l'argent, derrière la Norvège.

• Ski alpin - descente : Johan Clarey

Comme un bon vin, il se bonifie avec le temps. À 41 ans, Johan Clarey a surpris son monde en allant décrocher l'argent sur la descente le 7 février. De quoi entrer dans l'histoire en devenant le plus vieux médaillé de l'histoire du ski alpin aux Jeux olympiques, tout simplement.

• Biathlon - individuel : Anaïs Chevalier-Bouchet

Une première médaille invidivuelle après deux glanées sur les relais, à Pyeongchang et cette année à Pékin. Anaïs Chevalier-Bouchet n'est pas passée loin de la course parfaite sur l'individuel mais l'Allemande Denise Herrmann, trop forte, l'a devancée le 7 février. Elle obtient toutefois une belle médaille d'argent.

• Ski freestyle - big air : Tess Ledeux

Après le raté de Pyeongchang, Tess Ledeux était venue pour l'or à Pékin. Ça ne s'est pas joué à grand chose, à 0,75 point face à la Chinoise Eileen Gu, et c'est une médaille d'argent qu'a obtenue la Française de 20 ans, le 8 février.

• Snowboard-cross : Chloé Trespeuch

Après le bronze à Sotchi et une décevante cinquième place à Pyeongchang, Chloé Trespeuch a retrouvé le sourire à Pékin en obtenant son meilleur résultat aux Jeux d'hiver. Elle termine deuxième de l'épreuve de cross le 9 février, derrière l'Américaine Lindsey Jacobellis.

• Biathlon - sprint : Quentin Fillon Maillet

Derrière l'intouchable Johannes Boe, qui le relègue à 25 secondes sur la ligne d'arrivée, Quentin Fillon Maillet doit se contenter de l'argent dans l'épreuve du sprint le 12 février. Sans savoir qu'il retrouvera l'or dès le lendemain.

• Biathlon - relais hommes : Fabien Claude / Emilien Jacquelin / Simon Desthieux / Quentin Fillon Maillet

Au terme d'une course remportée par les Norvégiens, les Français ont été chercher une médaille d'argent. La première en relais depuis 2006. Avec cette nouvelle breloque, Fillon Maillet s'affirme comme l'homme fort de ces JO, signant un 5/5, cinq médailles en cinq épreuves.

Bronze

• Ski alpin - slalom géant : Mathieu Faivre

Champion du monde en titre en slalom géant, Mathieu Faivre a été conquérir, à Yanqing, une superbe médaille de bronze. Grâce, notamment, à une belle première manche, il ajoute une ligne olympique à son palmarès.

• Ski de fond - relais 4x10 km : Maurice Manificat, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Richard Jouve

La tradition se poursuit pour le relais français. Depuis 2014, les fondeurs tricolores se parent de bronze sur les relais. Derrière les Russes et à la bataille avec les Norvégiens jusqu'à la fin, les Français avaient de quoi être fiers de leur performance.