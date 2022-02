JO 2022 : la biathlète française Justine Braisaz-Bouchet sacrée championne olympique sur la mass start

Incroyable Justine Braisaz-Bouchet, invraisemblable mass start ! Pour clore le programme olympique féminin en biathlon, on a eu le droit à une course complètement folle, avec des favorites longtemps devant mais piégées au tir, et une médaillée d'or tricolore surprise : Justine Braisaz-Bouchet.

A 25 ans, la biathlète des Saisies obtient sa première médaille olympique individuelle, et la plus belle. En or, la Française devance les deux légendes norvégiennes Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland.

Un troisième tir renversant

Longtemps dans le peloton, loin de la tête de course, Justine Braisaz-Bouchet a profité du troisième tir, le premier debout, pour renverser totalement la mass start. Alors que les grandes favorites norvégiennes Tiril Eckhoff et Marta Olsbu Roeiseland arrivaient largement en tête sur le pas de tir, le vent est venu redistribuer les cartes en envoyant les leaders sur l'anneau de pénalité.

Jusque-là, la Française dans le coup était Julia Simon. Mais comme toutes les biathlètes bien positionnées avant ce premier tir debout, la Tricolore est partie à la faute. Mais une autre Bleue a surgi avec un 5/5 : Justine Braisaz-Bouchet. Propulsée en tête à égalité avec Marta Olsbu Roeiseland, la native d'Albertville a alors fait parler sa puissance sur les skis.

Avant le dernier tir (debout), Justine Braisaz-Bouchet devançait ainsi de plus de 15 secondes ses poursuivantes cinq étoiles. Malgré une faute sur ce pas de tir toujours ouvert aux vents, la Française est à nouveau sortie en tête, profitant encore des erreurs de ses adversaires.

Seule au monde avec une cinquantaine de secondes d'avance sur les deux légendes norvégiennes, Justine Braisaz-Bouchet a eu le luxe de pouvoir savourer son dernier tour de future championne olympique, avant de croquer dans sa première médaille d'or aux JO, à 25 ans. Aussi inattendu que fabuleux.