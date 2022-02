JO 2022 : les biathlètes français en argent sur le relais masculin, cinquième médaille pour Quentin Fillon Maillet

Le biathlon français continue sa moisson. Le relais hommes 4x7,5 km a décroché la médaille d'argent mardi 15 février, au terme d'une épreuve où un dernier tir haletant a permis à la Norvège de s'imposer. Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont été dans le coup de bout en bout. La France décroche sa 12e breloque.

Longtemps en tête, les Russes terminent troisièmes, après un dernier tir complètement raté. Les Norvégiens peuvent, eux, dire merci à Johannes Boe. Parti avec près de deux minutes de retard sur les Russes, le champion olympique du sprint a dévoré ses concurrents sur les skis et s'est montré impérial au tir, permettant au dernier relayeur norvégien de partir aux côtés des Français et des Allemands.

"C'est magnifique, on a tous fait notre job aujourd'hui. On ne pouvait rêver d'un meilleur relais", a réagi Fabien Claude au micro de France Télévisions.

Pour Fillon Maillet, cette deuxième place lui offre une cinquième médaille dans ces Jeux olympiques de Pékin, un exploit. Son rival, Johannes Boe, reprend toutefois la tête en nombre de médailles d'or (trois contre deux). La mass start de vendredi (10 heures) représentera l'explication finale entre les deux athlètes hors norme.

"QFM" pourrait même avoir quelques regrets. Ce relais, qui semblait promis à la Russie, s'est finalement décidé sur le dernier tir debout, digne des plus grands thrillers sportifs. Dans un groupe avec la Norvège et l'Allemagne à 50 secondes du leader Eduard Latypov, le leader du biathlon tricolore a eu l'opportunité inespérée de décrocher un troisième titre dans ces Jeux. Latypov s'est totalement effondré et est passé sur l'anneau de pénalité. Fillon Maillet n'en a que partiellement profité, lâchant deux balles. Le Norvégien Vetle Christiansen a, lui, fait le plein. De quoi bouleverser un scénario complètement fou.

Les biathlètes français après leur deuxième place lors du relais masculin, le 15 février 2022 aux Jeux olympiques de Pékin. (ODD ANDERSEN / AFP)

Première médaille pour le relais hommes depuis 16 ans

Pour Quentin Fillon Maillet, cette cinquième médaille de ces Jeux olympiques d'hiver (deux en or, trois en argent) cimente un peu plus sa performance pékinoise comme une des plus grandes de l'histoire de l'olympisme français. Le Jurassien a toutefois dû se battre pour aller chercher un nouveau podium. Avec la pancarte de favori accrochée à la carabine, le Français a vu Christiansen et l'Allemand Philipp Nawrath lui mener la vie dure à l'entame du dernier relais, refusant de faire le moindre effort dans ce ménage à trois pour ce qui semblait ne plus être que deux places sur le podium. Ressorti quatrième du tir couché (une pioche), Fillon Maillet a de nouveau fait l'effort, confirmant une fois de plus qu'il était dans la forme de sa vie.

L'actuel leader de la Coupe du monde a parachevé un joli travail d'équipe de l'ensemble du relais français. De Fabien Claude, auteur d'un excellent premier tir débout pour mettre les siens dans le wagon de tête, à Emilien Jacquelin, très bon également derrière la carabine malgré des conditions compliquées (-17° et du vent encore conséquent), en passant par Simon Desthieux, les quatre vertèbres de la colonne tricolore ont pleinement rempli leur fonction. Le relais hommes français, pourtant absent du podium lors des deux derniers rendez-vous en Coupe du monde cette saison, décroche sa première médaille olympique depuis 2006 et les Jeux de Turin.

La Norvège peut dire merci à Johannes Boe

Il faudra se méfier de Norvégiens, également à la hauteur de l'événement. Un temps porté disparu (à 1'52" de la tête après cinq des huit tirs !), le relais scandinave n'a dû son retour tonitruant qu'à un énième exploit de sa locomotive Johannes Boe. Le grand nemesis du biathlon bleu-blanc-rouge a volé sur les skis, collant près de quarante secondes sur la glisse à Simon Desthieux, 1'15" sur le Comité olympique russe. Le 5/5 final de Vetle Christiansen a conclu ce come-back de la meilleure des façons. Comme une autre promesse d'un finish haletant sur la mass start vendredi.