Un Crunch légendaire, le triomphe de Pogacar, Mikaela Shiffrin sans égale... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Le week-end sportif a été marqué par la victoire éclatante du XV de France à Twickenham, l'arrivée de Paris-Nice et le record de victoires en Coupe du monde de ski alpin de Mikaela Shiffrin.

La suite du Tournoi des six nations, des étapes de Coupe du monde de ski alpin et de biathlon, de la boxe, du cyclisme en France comme en Italie : vous avez perdu le fil en cette fin de semaine ? Franceinfo: sport vous résume tout ce qu'il ne fallait pas manquer de ce week-end de sport.

Six nations : le XV de France écrase l'Angleterre, l'Irlande se rapproche du Grand Chelem

Une raclée. Les rugbymen français ont infligé la plus large défaite de l'histoire de l'Angleterre sur la pelouse de Twickenham (53-10), samedi 11 mars. Grâce à sept essais inscrits par Thibaud Flament, Charles Ollivon, Damian Penaud - un doublé chacun - et Thomas Ramos, le XV de France s'est offert le scalp des Anglais, chez eux, pour la première fois depuis 2005.

Cette victoire, construite grâce à un départ canon, permet au clan tricolore de balayer les doutes du début de Tournoi. Mais aussi d'entretenir un mince espoir de conserver son titre. Grâce à sa victoire à Murrayfield (22-7), dimanche, l'Irlande - toujours en course pour le Grand Chelem - reste néanmoins favorite avant de recevoir un XV de la Rose, certainement sonné, le week-end prochain. L'Italie n'a, quant à elle, pas su renverser son rival pour la dernière place, le Pays de Galles, et s'est inclinée à Rome (17-29).

Cyclisme : Pogacar, Roglic, Gaudu... Les cadors brillent sous le soleil méditerranéen

Week-end de rêve pour Tadej Pogacar. Après une première victoire, mercredi, le Slovène a remporté les deux dernières étapes de Paris-Nice pour s'offrir le classement général de la course. Samedi, sur les pentes du col de la Couillole, le leader d'UAE-Emirates a battu au sprint le Français David Gaudu. Le coureur de la Groupama-FDJ peut tout de même se satisfaire d'une deuxième place au général, à 53 secondes du maillot jaune, mais surtout 46 secondes devant Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), dernier vainqueur du Tour de France.

Dans le même temps, l'autre Slovène, Primoz Roglic, s'est adjugé Tirreno-Adriatico en Italie avec trois victoires d'étapes au compteur, dont une samedi au sprint face aux autres leaders du général.

Ski alpin : Mikaela Shiffrin sans égale

Rien ne résiste à Mikaela Shiffrin, pas même un record vieux de 34 ans. L'Américaine avait égalé vendredi la barre des 86 victoires en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark, en remportant le slalom géant de Are (Suède). Samedi, elle l'a dépassé. Celle qui est désormais la skieuse la plus prolifique de l'histoire, hommes et femmes confondus, a relégué ses principales concurrentes à près d'une seconde sur le slalom.

Il s'agit là de sa treizième victoire de l'hiver en 28 départs sur le circuit. La skieuse du Colorado est d'ores et déjà assurée de remporter le petit globe du géant avant les finales qui auront lieu la semaine prochaine à Soldeu (Andorre). Elle y soulèvera aussi celui du slalom et son cinquième gros globe de cristal (après 2017, 2018, 2019 et 2022). Un palmarès de reine pour une skieuse d'à peine 28 ans.

Boxe : nouvelle désillusion pour Tony Yoka

En subissant sa première défaite professionnelle face à Martin Bakole en mai dernier, Tony Yoka avait connu un violent coup d'arrêt dans sa "conquête" vers un titre mondial. Pour repartir de l'avant, le champion olympique 2016 avait choisi un sacré client : Carlos Takam, 39 victoires pour sept défaites mais qui accuse 42 ans au compteur et restait sur deux défaites. Face à son adversaire sans doute le plus redoutable jamais affronté, Yoka n'a jamais trouvé la solution, concédant sa deuxième défaite de suite.

Souvent sur la défensive, en manque de mobilité face à un Takam affûté et puissant, Yoka a subi pendant la majeure partie du combat, l'amenant à une défaite logique malgré une décision partagée des juges. Sa marche vers un combat pour une ceinture mondiale s'est peut-être définitivement arrêtée samedi soir.

Biathlon : les Françaises prennent le petit globe du relais à Östersund

Cela s'est joué jusque dans les derniers mètres pour Lou Jeanmonnot, Chloé Chevalier, Caroline Colombo et Anaïs Chevalier-Bouchet. Le relais français a terminé deuxième derrière la Norvège à Östersund (Suède), mais surtout devant l'Allemagne au finish. Suffisant pour s'adjuger le petit globe de la spécialité qu'elles se disputaient avec leurs voisines d'outre-Rhin, sur cette dernière course par équipes de la saison.

C'est la troisième fois de leur histoire, après 2007 et 2012, que les Bleues remportent le classement général du relais. Cette saison, les Tricolores se sont imposées à deux reprises avant cette deuxième place, sur six relais. Le clan bleu-blanc-rouge a également signé un podium sur le relais masculin mais aussi en individuel, grâce notamment à Julia Simon et Eric Perrot en mass start.